مدرب وستهام يهدد ليفربول!



لندن (د ب أ)



أكد جولين لوبيتيجي، المدير الفني لفريق وستهام الإنجليزي لكرة القدم، إنه فريقه لن يشعر بالخوف من مواجهة ليفربول، متصدر جدول الترتيب، الأحد، رغم قائمة الغيابات الطويلة بالفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن وستهام مدد سلسلة عدم الخسارة لأربع مباريات، بعد الفوز بهدف على ساوثهامبتون في «البوكسينج داي»، ولكن يمكن أن يدخل الفريق مباراة الغد بدون خمسة لاعبين من الذين شاركوا في مباراة ساوثهامبتون.

وجرى استبدال الثلاثي لوكاس فابيانسكي وماكس كيلمان وكارلوس سولير بسبب الإصابات، بينما تلقى ثنائي خط الوسط توماس سوسيك وجويدو رودريجيز البطاقة الصفراء، مما يعني إيقافهم لمباراة.

ومع ذلك، لن يشعر لوبيتيجي بالخوف أمام ليفربول، وقال: سأن أكون خائفاً؟ لا، لست خائفاً، نكن احتراماً كبيراً لكل الفرق، ولكن نكن قدر الاحترام نفسه لساوثهامبتون، ولليفربول وللجميع».

وأضاف: «نحن نتحدث عن أفضل فريق في الدوري الممتاز، أفضل لاعبين، مدرب جيد للغاية، أنهم الآن في المقدمة، ولكن يجب علينا أن نثق بأنفسنا، وبقوتنا وبإمكانياتنا، ويجب أن علينا ايجاد الحلول واتخاذ القرارات بشأن التحدي المقبل، نسعد بوجود مثل هذه النوعية من المباريات، وندرك الصعاب، ولكن بنفس الطريقة نثق في لاعبينا».

وشارك ألفونس أريولا وحان كلاير توديبو وإديسون ألفاريز من مقاعد البدلاء في مباراة ساوثهامبتون التي أقيمت الخميس، ومن الممكن أن يتواجدوا في التشكيل الأساسي أمام ليفربول، الذي حقق الانتصار رقم 22 من أصل 26 مباراة تحت قيادة أرني سلوت، المدير الفني الهولندي، بفوز على ليستر سيتي 3-1 في «البوكسينج داي».

ويستعيد وستهام خدمات لوكاس باكيتا، بعد انتهاء إيقافه، ولكن لوبيتيجي تحدث عن أهمية اللعب فرقاً قبل مباراة الأحد المرتقبة.

وقال: «نحن نتحدث عن أفضل فريق في الدوري الممتاز بفارق كبير، هذا سبب كافٍ لكي نكون مستعدين».

وأضاف: «الآن علينا أن نرتاح وأن نستعد للتحدي المقبل، حان الوقت للاستفادة من اللاعبين الذين نحتاجهم».

وشعر وستهام بالفعل بقوة فريق ليفربول هذا الموسم عندما خسر 1-5 في أنفيلد في كأس الرابطة في سبتمبر الماضي، كانت هذه الليلة تحديداً مؤلمة للوبيتيجي، الذي أصيب في ربلة الساق (السمانة) خلال المباراة.