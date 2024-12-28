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الرياضة

مدرب ليستر يطالب بالأداء المثالي أمام مانشستر سيتي

مدرب ليستر يطالب بالأداء المثالي أمام مانشستر سيتي
28 ديسمبر 2024 20:15

 
لندن (د ب أ)

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يدرك رود فان نيستلروي مدرب ليستر سيتي، أن فريقه يجب أن يقدم أداءً رائعاً، إذا أراد تحقيق نتيجة إيجابية أمام مانشستر سيتي، الأحد.
ويمر مانشستر سيتي بسلسلة من النتائج السلبية، قبل أن يحل ضيفاً على ليستر في ملعب كينج باور، حيث خسر تسع من آخر 13 مباراة في جميع المسابقات، مما قد يمثل فرصة جيدة للنيل منه.
ولا يبقى ليستر سيتي أفضل حالاً، بل خسر آخر ثلاث مباريات له، ليتراجع لمنطقة الهابطين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وقال فان نيستلروي «الكل يدرك جودة فريق مانشستر سيتي ومدربه، والأداء الجيد الذي قدمه في المباراة الماضية أمام إيفرتون، لذا أنا أركز على جودة منافسنا الذي سنواجهه».
وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «يجب أن نستعد لتقديم أداء متميز، وأن نكون في أفضل حالاتنا لتحقيق نتيجة إيجابية تحسن من وضعنا في جدول الترتيب».
وتابع المدرب الهولندي «كل مبارياتنا مهمة للغاية، وندرك ضرورة تجميع عدد معين من النقاط، لذا فكل ثانية من كل مباراة تكون مهمة».
ويستعد ليستر سيتي لاستعادة جهود مهاجمه المخضرم جيمي فاردي الذي غاب عن الخسارة أمام ليفربول في جولة «البوكسينج داي».
وأشار فان نيستلروي «لقد تعرض جيمي لإصابة بسيطة، وعانى من كدمتين في الأسبوع الماضي، ولم يكن جاهزاً بشكل تام لمواجهة ليفربول، لذا منحناه وقتاً للتعافي، وأتمنى أن يلحق بمواجهة مانشستر سيتي، وأرى أن فرصته جيدة».
في المقابل هناك شكوك كبيرة حول جاهزية فوت فايس بسبب الإصابة، لينضم لقائمة الغائبين بسبب الإصابة مثل مادس هيرمانسن وريكاردو بيريرا وويلفريد نديدي وعبدول فاتاو وكيسي ماكاتير.
وكان هيرمانسن حارس ليستر سيتي ركيزة أساسية في صفوف الفريق، ولكنه يغيب عن الملاعب منذ فترة.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
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رود فان نيستلروي
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