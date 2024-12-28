جنوى وبارما يتنفسان الصعداء في «الكالشيو»

روما (أ ف ب)



تنفس جنوى وبارما الصعداء، بفوزهما على إمبولي ومونزا بنتيجة واحدة 2-1 في افتتاح المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وهو الفوز الأول لكلا الفريقين، بعد ثلاث مباريات من دون انتصار، وابتعدا نسبياً عن مراكز الهبوط، بعدما رفع جنوى رصيده إلى 19 نقطة، وارتقى إلى المركز الثالث عشر مؤقتاً بفارق نقطة واحدة عن بارما.

في المباراة الأولى على أرض إمبولي، انتظر جنوى مطلع الشوط الثاني، وتحديداً الدقيقة 46، لافتتاح التسجيل عبر الكرواتي ميلان باديلي.

وحصل أصحاب الأرض على فرصة ذهبية لإدراك التعادل، بعد ثماني دقائق من ركلة جزاء لكن سيباستيانو إسبوزيتو أهدرها.

وعزز الغاني كايليب إيكوبان تقدم الضيوف بالهدف الثاني في الدقيقة 68، قبل أن يعوض إسبوزيتو إهداره ركلة الجزاء بتسجيله هدف الشرف لأصحاب الأرض في الدقيقة 74.

وهو الفوز الرابع لجنوى هذا الموسم، والأول بعد تعادلين وخسارة، فيما مُني إمبولي بخسارته الثالثة توالياً والرابعة في مبارياته السبع الأخيرة التي حقق خلالها فوزاً واحداً فقط، وتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتاً.

وفي الثانية، حقق بارما فوزاً صعباً على ضيفه مونزا 2-1، وافتتح بارما التسجيل في الدقيقة 54 من ركلة جزاء تسبب فيها المدافع الإسباني بابلو ماري وطرد فانبرى لها البرازيلي هرناني بنجاح.

وتمكن الضيوف من إدراك التعادل، على الرغم من النقص العددي بوساطة البرتغالي بيدرو بيريرا في الدقيقة 85.

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، نجح الأرجنتيني لاوتارو فالنتي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

ووضع بارما حداً لثلاث هزائم متتالية، وحقق فوزه الرابع هذا الموسم، فيما واصل مونتسا نتائجه المخيبة ومُني بخسارته الرابعة توالياً والعاشرة هذا الموسم وبقي في المركز الأخير برصيد 10 نقاط من فوز واحد وسبعة تعادلات.