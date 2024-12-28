رينارد: أريد التأهل مع السعودية إلى نهائي «خليجي 26»



الكويت (د ب أ)



هنأ الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي لاعبي «الأخضر» على الأداء الكبير الذي قدموه أمام العراق، محققين فوزاً مستحقاً وتأهلاً مثيراً إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 26».

وقال رينارد في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء الذي حسمه «الأخضر» بالفوز

3 -1، إنه منذ البداية كان هدفه الوصول إلى نصف النهائي، مشيراً إلى أن المباراة كانت صعبة في بدايتها، لكن في الشوط الثاني ظهر اللاعبون بشكل أكثر فاعلية. وأضاف المدرب الفرنسي «ذكرت للاعبين بين الشوطين أننا بحاجة للقتال والصراعات الثنائية، ورفع معدل الأداء، ولم يكونوا جيدين بشكل كبير الشوط الأول».

وتابع «نأتي من فترة صعبة خصوصا من جانب الناحية الذهنية، لكن من المهم أن تكون قوياً في هذه الفترة وهو ما كان عليه اللاعبون، والآن نقوم بالفعل وليس ردة الفعل، ونريد اللعب في النهائي».

وعن تقييمه لأداء المنتخب السعودي منذ توليه القيادة الفنية، قال رينارد «لست راضياً تماماً عن الوضع حتى الآن، الفوز بمباراة لا يجعلك تخضع للراحة، هناك عمل طويل وصعب نحتاج أن نقوم به، وأنا أشعر بشعور طيب مع اللاعبين وجميع العاملين، ومن المهم أن يحظى المدرب بالدعم».