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الرياضة

محمد بن راشد بن محمد بن راشد يُتوِّج أبطال كأس القدرة

محمد بن راشد بن محمد بن راشد يُتوِّج الفائزين في السباق بحضور راشد بن دلموك (الاتحاد)
29 ديسمبر 2024 02:01

محمد حسن (دبي)

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توَّج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي للفروسية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في سباق كأس الإنتاج المحلي للقدرة لمسافة 101 كلم، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.
وأقيم السباق احتفالاً بتخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحصوله على سيف الشرف وسيف التفوق العام من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية بالمملكة المتحدة، ونظمه النادي بالتعاون مع اتحاد الفروسية.
وانتزع الفارس راشد محمد عتيق المهيري، لقب السباق الذي بلغت مسافته 101 كلم، بعد أداء قوي على صهوة الفرس «ليدي دانا» لإسطبلات «إف 3»، وسجل 3:36:43 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.96 كلم/ ساعة.
تلاه في المركز الثاني بفارق جزء من الثانية رفيقه في الإسطبل منصور خميس الشدي على صهوة «نيل أزورا»، فيما حل في المركز الثالث أحمد عبدالرحمن البستكي على صهوة «دولفينا» لإسطبلات «إم 7» وسجل 3:37:18 ساعة.
وتميز السباق الذي شارك فيه 119 فارساً وفارسة، بالتنافس والندية في جميع مراحله ونجح بطل السباق بالمحافظة على مركز متقدم ضمن خيول الصدارة خلال المراحل الثلاث الأولى، قبل أن يُطلق العنان لجواده في المرحلة الأخيرة التي شهدت تنافساً قوياً.
وبخلاف التتويج لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس، فقد رصدت جوائز قيمة للفائزين في السباق، حيث نال صاحب المركز الأول مبلغ 150 ألف درهم، والمركز الثاني 130 ألف درهم، والثالث 110 آلاف درهم، والرابع 50 ألف درهم، والخامس 35 ألف درهم، ونال أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر 30 ألف درهم، فيما نال أصحاب المراكز من الحادي عشر إلى العشرين مبلغ 15 ألف درهم.

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