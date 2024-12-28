الغساني: نعتذر لجماهير المنتخب

سلطان آل علي (دبي)



أعرب يحيي الغساني لاعب المنتخب الوطني، عن حزنه الكبير على خروج «الأبيض» من كأس الخليج مبكراً، وقال: «منذ بداية البطولة كان الهدف هو المنافسة للتأهل من المجموعات، وكنا على وشك تحقيق ذلك لكن لم نكن محظوظين».

وأضاف: «نتقبل هذه الخسارة والخروج، علينا أن نرفع رأسنا فما يزال المشوار طويلاً، وهذه البطولة كانت بمثابة درس شديد القسوة، وعلينا التركيز في المنافسات والبطولات المقبلة».

وختم: «نعتذر للغاية للجماهير التي حضرت لمؤازرتنا منذ بداية اليوم الأول في البطولة، لأننا خيبنا ظنهم، ونعدهم بأننا نؤدي ما علينا الفترة المقبلة، حيث وضعنا أنفسنا في هذا الموقف، وعلينا التعلم والاستفادة من درس هذه المشاركة والبناء عليه فيما هو قادم».