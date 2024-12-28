بينتو: صادفنا سوء توفيق والنتائج «ليست عادلة»

سلطان آل علي (دبي)



أكد باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني أن النتيجة التي انتهت إليها مباراة «الأبيض» أمام عُمان «غير عادلة»، وقال بينتو: «إجمالاً لعبنا مباراة جيدة أمام عُمان، لكن كان يجب أن نكون أكثر فاعلية على المرمى، كان يفترض أن نفوز بالمباراة، لكننا لم نستغل الفرص التي سنحت لنا، أنا فخور باللاعبين في جميع المباريات على الرغم من كون النتائج غير عادلة، لقد حالفنا سوء توفيق، كانت هناك مباراتان نتيجتهما غير عادلة بالنسبة لنا، حيث كنا نستحق الفوز بهما، ومن الغريب أن نخرج بنقطتين من هذه البطولة، وكنا نستحق 7 نقاط على الأقل».

وتابع: «لعبنا المباريات الثلاث دون تدريب واحد بعد أية مباراة، بل كانت البطولة مضغوطة كثيراً، ونخوض مباراة ثم نقوم بعملية استشفاء، ما يعني أننا لم نتدرب بصورة كافية، ولم يكن لدينا وقت لوضع خطة لكل مباراة، أنا لا أريد أن أضع تبريراً لهذا الخروج المبكر من البطولة، لكن هناك حقائق بأن المنتخب الإماراتي هو الوحيد الذي لم يتدرب قبل البطولة في منتخبات كأس الخليج».