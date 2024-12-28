«الملك» و«العميد» يخوضان التحدي أمام «العنابي» و«الفرسان»

أبوظبي (الاتحاد)

تُقام مباراتان اليوم في إياب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، حيث يلتقي الشارقة مع الوحدة على استاد الشارقة، والنصر مع شباب الأهلي على استاد آل مكتوم.

وتتجه الأنظار إلى لقاء الشارقة والوحدة، مع محاولة «الملك» للعودة من الخسارة ذهاباً بهدف، فيما يتطلع «العنابي» حامل اللقب إلى مواصلة المضي قدماً وبلوغ نصف النهائي.

ولم يسبق أن خسر الوحدة في 4 مباريات خاضها في إياب ربع نهائي المسابقة، فيما لم يحقق الشارقة الفوز في 3 مباريات لعبها في إياب هذا الدور، خلال مشاركاته السابقة، إلا أن المعطيات مختلفة والاحتمالات مفتوحة، حيث سبق أن حقق «الملك» الفوز على «العنابي» على هذا الملعب في «دوري أدنوك للمحترفين».

ويتجدد «الديربي» بين النصر وشباب الأهلي، في مواجهة يريد خلالها «الفرسان» الاستفادة من فوزه ذهاباً بهدفين، فيما يأمل «العميد» الاستفادة من عامل الأرض للعودة بالنتيجة مجدداً.

ويعتبر شباب الأهلي الأكثر وصولاً إلى نصف النهائي، في 10 مناسبات سابقة، ويتسلح الفريق بتألق «الثنائي» سردار أزمون الذي أحرز 3 أهداف في البطولة، وفيديريكو كارتابيا الذي صنع هدفين، وكان نجم المباراة الماضية بتسجيل هدف وصناعة آخر، وكان هدفه رقم 200 لـ«الفرسان» في المسابقة، فيما يعول النصر على خبرة عادل تعرابت وعلي مبخوت في هذا النوع من المباريات، ويتمسك باستكمال المشوار في واحدة من البطولات التي يتطلع للمنافسة عليها.

وبحسب قواعد البطولة لن يكون هناك أفضلية للأهداف خارج الأرض، وفي حال التساوي في إجمالي الأهداف يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة، من دون خوض أشواط إضافية. ويستكمل إياب ربع النهائي غداً، بلقاء بني ياس والوصل على استاد بني ياس، والجزيرة والعين على استاد محمد بن زايد.