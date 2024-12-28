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الرياضة

«السولعية» تخطف كأس الأبكار.. و«الواعي» يُحرز بندقية الجعدان

«السولعية» تخطف كأس الأبكار.. و«الواعي» يُحرز بندقية الجعدان
29 ديسمبر 2024 02:01

أم القيوين (الاتحاد)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، فعاليات اليوم الرابع لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل اللبسة 2024 - 2025، كما شهد السباقات التي أقيمت على أرضية ميدان اللبسة بإمارة أم القيوين جمع غفير من محبي ومتابعي رياضة الأصايل.
وكسبت «السولعية» لمانع علي بن حماد الشامسي كأس الإيذاع الأبكار المفتوح بعد وصولها في المركز الأول محققة «الناموس» بزمن قدره 9:08:96 دقيقة، وفي الشوط الثاني طار «الواعي» لمعالي حميد سعيد النيادي ببندقية الإيذاع الجعدان المفتوح بعد وصوله في المركز الأول بتوقيت قدره 9:11:28 دقيقة.
وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي، الشوط الثالث «غارة» للحبروت حمد سالم الجنيبي بزمن بلغ 9:19:15 دقيقة، الشوط الرابع «وضوح» لعبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي بزمن بلغ 9:20:69، الشوط الخامس «منصف» لصالح أحمد سالمين المنصوري بتوقيت بلغ 9:25:16، الشوط السادس «سمحة» لسعود محمد ناصر الشامسي بزمن بلغ 9:27:37، الشوط السابع «الذيب» لمحمد سالمين مبارك العامري بتوقيت قدره 9:18:14، الشوط الثامن «معدي» لراشد محمد سالم الراشدي بزمن قدره 9:25:03، الشوط التاسع «الراعية» لمنصور حماد سالم الكتبي بتوقيت بلغ 9:32:75، وفي آخر أشواط الفترة المسائية الخاصة بفئة الإيذاع كان الموعد مع «شواهين» لسعيد هلال سالمين الخييلي بعد وصولها أولاً للختام محققة الناموس بزمن قدره 9:29:81 دقيقة.

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«قمة الندية» في الأشواط الصباحية
أسفرت نتائج الأشواط الصباحية لفئة «الإيذاع» عن فوز «فرق» لمصبح سالم بن بخيت الكتبي، بناموس الشوط الأول، بزمن قدره 9:19:8 دقيقة، وفي الشوط الثاني كانت «الظبية» لعلي سالم بن علي الكتبي، على موعد مع الناموس بزمن قدره 9:22:2 دقيقة، وفي الشوط الثالث حلق «الشاعر» لسيف حمدي سيف العليلي، بالصدارة في زمن قدره 9:26:3.
وأهدى «مشقي» ناصر سالم عبيد بن مردد، ناموس الشوط الرابع بتوقيت قدره 9:26:4 دقيقة، وفي الشوط الخامس انتزعت «السلطنة» لمبارك عامر بن تعيب الحبسي، المركز الأول والناموس بزمن قدره 9:22:4 دقيقة، وفي بقية الأشواط، فاز «ثمين» لسالم خليفة بن محمد الدرعي، و«الفهد» لزيتون عوض عتيق بن زيتون المهيري، و«العابرة» لمبارك محمد الحرسوسي، و«المايدية» لعلي سلطان بالرشيد الكتبي، و«هملولة» لسلطان خليفة بن حاسوم الدرمكي، و«أدنوك» لسعيد بطي مصبح الشامسي.

راشد بن سعود بن راشد المعلا
أم القيوين
ولي عهد أم القيوين
سباقات الهجن
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