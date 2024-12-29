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الرياضة

الوداد يسقط بـ«رباعية» في المغرب

الوداد يسقط بـ«رباعية» في المغرب
29 ديسمبر 2024 10:47

 
الرباط (د ب أ)

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سقط الوداد البيضاوي بالخسارة أمام ضيفه المغرب الفاسي 1-4، ضمن «الجولة الـ16» بالدوري المغربي لكرة القدم.
عانى الوداد من النقص العددي في صفوفه منذ وقت مبكر، بعد طرد لاعبه إسماعيل بنقطيب، بعد مرور 11 دقيقة فقط من بداية اللقاء.
ورغم النقص العددي، فإن الوداد تقدم بهدف محمد رابحي في الدقيقة 21، وأدرك المغرب الفاسي التعادل بهدف المهاجم البوتسواني كابيلو سيكايينج في الدقيقة 39. وفي الشوط الثاني أضاف محمد البدوي وحميد أحداد الهدفين الثاني والثالث للمغرب الفاسي في الدقيقتين 76 و82، واختتم البدوي الرباعية مسجلاً الهدف الثاني له في الدقيقة 99.
بهذا الفوز قفز المغرب الفاسي للمركز الخامس برصيد 25 نقطة، ليتجاوز كبوة الخسارة في الجولتين الماضيتين أمام أولمبيك آسفي ونهضة بركان.
أما الوداد فقد واصل نزف النقاط بعد تعادلين متتاليين في الجولتين الماضيتين ليتجمد رصيده عند 24 نقطة، ويتراجع للمركز السادس.

المغرب
الدوري المغربي
الوداد البيضاوي
نادي المغرب الفاسي
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