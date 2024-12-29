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الرياضة

أليسون يطالب ليفربول بـ«التاريخ الخاص»!

أليسون يطالب ليفربول بـ«التاريخ الخاص»!
29 ديسمبر 2024 10:56

 
لندن (أ ف ب)

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حثّ الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر فريقه ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم على «صناعة تاريخه الخاص»، على وقع المقارنات مع الفريق المتوج بآخر ألقاب «الريدز» في عام 2020.
ويحكم ليفربول بإشراف مدربه الجديد الهولندي آرني سلوت بديل الألماني يورجن كلوب، قبضته على الصدارة برصيد 42 نقطة، متقدماً بفارق 6 نقاط عن أرسنال الثاني، ولديه مباراة مؤجلة قبل رحلة الأحد إلى وستهام.
ويسعى «الريدز» للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2020، والعشرين في تاريخه، حيث بات هذا الموسم المرشح الأوفر حظاً لرفع كأس «البريميرليج»، بعدما حقق 13 فوزاً مقابل هزيمة وثلاثة تعادلات في 17 مباراة.
وتتساءل جماهير النادي عما إذا كان ليفربول يسير على «السكة الصحيحة»، كما فعل فريق المدرب كلوب الذي رفع الكأس، قبل أربع سنوات، منهياً فترة عجفاء استمرت 30 عاماً.
وشدّد أليسون، أحد اللاعبين القلائل المتبقين من تشكيلة كلوب، على أن الفريق الحالي يستحق أن يتم تصنيفه وفقاً لشروطه الخاصة، بدلاً من مقارنته بفريق وصل إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، بالإضافة إلى الفوز بالدوري تحت قيادة الألماني.
وقال «لا أعتقد أن الأمر متشابه للغاية، فهما فريقان مختلفان، لا يزال عدد قليل من اللاعبين يلعبون في الفريق، ولكن لدينا أسلوب مختلف قليلاً الآن، المزيد من الاستحواذ على الكرة، قبل ذلك كان اللعب مباشراً، والكثير من التحول، والكثير من القوة».
وأضاف «كان هذا الفريق متميزاً، لقد حققنا أشياء رائعة، كان أول لقب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا النادي منذ فترة طويلة، حققنا دوري أبطال أوروبا معاً أيضاً، في الموسم السابق (2019)».
وتابع «أعتقد أنه لا يتعيّن علينا مقارنة أنفسنا بالفرق في الماضي، يتعيّن علينا أن نصنع تاريخنا الخاص، لن نمحو الأشياء التي فعلناها في الماضي، والتي كانت متميزة، وستكون محفورة دائماً في تاريخ هذا النادي».
من بين تشكيلة العشرين لاعباً في مباراة ليفربول مع ليستر سيتي (3-1) في «بوكسينج داي»، فاز ثمانية منهم بلقب الدوري قبل أربع سنوات، حيث بقي المصري محمد صلاح فقط من الثلاثي الهجومي الشهير الذي ضم أيضاً السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي حالياً، والبرازيلي روبرتو فيرمينو (الأهلي السعودي).
انضم الهولندي كودي خاكبو، والكولومبي لويس دياس والأوروجوياني داروين نونييز إلى صلاح في الهجوم الذي بات يعجّ بالمواهب.
أُعجب أليسون بتأثير الوافدين الجدد، فضلاً عن تعطشهم لإحراز الدوري، حيث لم يختبروا بعد مجد اللقب مع «الريدز».
قال ابن الـ32 عاماً «لدينا عدد قليل من اللاعبين الذين يلعبون هنا لفترة كافية، والذين وصلوا إلى أعلى القمة خلال حقبة يورجن كلوب، وعايشوا مستويات أدنى أيضاً».
وختم «لدينا الجودة للقيام بشيء خاص، والشيء الأكثر أهمية هو الالتزام المطلوب للفوز بشيء ما، والعاطفة والرغبة، نحن متعطشون ونريد الفوز في كل مباراة، وهذا كل ما نركز عليه في الوقت الحالي».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
أليسون بيكر
أرني سلوت
يورجن كلوب
وستهام
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