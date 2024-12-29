برشلونة ينتظر حل «الدقيقة الأخيرة» لتسجيل أولمو وفيكتور!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة سبورت الكتالونية النقاب، عن أن برشلونة الذي يعاني من صعوبات مالية كبيرة تحرمه من تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، في رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، وجد أخيراً حلاً لقيد اللاعبين، يتمثل في بيع عدد من مقاعد مقصورة «الشخصيات المهمة» في استاد «كامب نو» الجديد لصندوق استثمار قطري، مقابل 120 مليون يورو لمدة 20 عاماً.

وقالت الصحيفة إن الصندوق القطري وقع من جانبه على عقد اتفاق خاص بهذه الصفقة، وفي انتظار التوقيع النهائي لخوان لابورتا رئيس برشلونة.

ولا تزال إدارة «البارسا» تثق في قدرتها على حل مشكلة اللاعبين، ويبدو أن الحل القطري هو حل «الدقيقة الأخيرة» على حد قول الصحيفة.

وأضافت «سبورت» أن الصفقة لم تكتمل بنسبة مئة بالمئة، لأن الصندوق القطري وحده هو الذي وقع عليها، بينما خوان لابورتا الذي حصل على موافقة مجلس الإدارة، يُفضل الانتظار حتى الاثنين لمعرفة قرار المحكمة في الاستئناف الذي قدمه النادي ضد رابطة «الليجا»، من أجل قيد اللاعبين، بعد أن رفضت المحكمة الدعوى الأولى التي تقدم بها «الكتالوني».

وأشارت الصحيفة إلى أن لابورتا يريد أن يتأكد، قبل توقيع الاتفاق مع الجانب القطري، أن رابطة «الليجا» ستوافق على هذا الحل، إذ أنه غير متأكد تماماً من أن الرابطة ستوافق عليه، ويخشى أن تعتبره غير كافٍ، للاستجابة لـ«قواعد التوازن المالي» المعمول بها في الرابطة، والتي تتماشى مع قواعد «اللعب المالي النظيف» التي تنطبق على كل أندية المسابقة الإسبانية.

وفي حالة قبول المحكمة للاستئناف المقدم من برشلونة الاثنين، سيتم تسجيل اللاعبين مباشرة، أما إذا لم يتحقق ذلك، فسيقوم لابورتا بالتوقيع على الاتفاق مع الصندوق القطري يوم الثلاثاء المقبل، ما يسمح ليس فقط بتسجيل أولمو وفيكتور، وإنما أيضاً بتمديد عقدي بيدري وجافي.