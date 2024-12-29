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الرياضة

تدريبات مشتركة بين «شباب الجودو» وأندية مكة

تدريبات مشتركة بين «شباب الجودو» وأندية مكة
29 ديسمبر 2024 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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يواصل منتخب شباب الجودو تدريباته المشتركة مع أندية مكة المكرمة، بصالة نادي الوحدة، عقب وصول البعثة إلى السعودية، في بداية المعسكر الخارجي القصير، والذي يستمر إلى 4 يناير المقبل، وأدت البعثة مناسك العمرة.
واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، على وصول البعثة، وبدء برنامج الإعداد المحدد، خلال اتصال هاتفي مع محمد جاسم، أمين السر المساعد للاتحاد، مشرف نشاط الجودو المحلي، مؤكداً أن معسكر «المنتخبات العمرية» يأتي ضمن برنامج لجنة الجودو للفئات العمرية، استعداداً للمشاركات القادمة في البطولات العربية والخليجية والآسيوية عام 2025.
ويضم معسكر المنتخب 10 لاعبين، هم سالم سيف اليماحي، ومسعود محمد المسماري، وعبدالله خالد المسماري، وأنس خماس اليماحي، وعبدالله سمير كياني «الفجيرة للفنون القتالية»، ومحمد وليد النقبي، وحميد عبدالله مراد، وبطي أحمد الهاشمي «خورفكان»، وحميد سعيد الشامسي، وعلي سعيد الشامسي «كلباء»، بإشراف المدرب جعفر النخلي.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
محمد بن ثعلوب
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