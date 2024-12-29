«زلزال 125» بطل «المحامل الشراعية»



أبوظبي (الاتحاد)



فاز المحمل «زلزال 125» لمالكه النوخذة عبدالله مروان عبدالله المرزوقي، بلقب سباق المحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ضمن «روزنامة» السباقات التراثية في الموسم الحالي.

وجاء في المركز الثاني «يوف 67» لمالكه زايد طارق سالم سعيد الحوسني، بقيادة النوخذة سلطان محمد المرزوقي، وحل في المركز الثالث «الصاروخ 90» لمالكه النوخذة عمر حسين أحمد المرزوقي.

شارك في السباق، وهو الجولة الرابعة لهذه الفئة، 65 محملاً، وانطلق من جزيرة اللؤلؤ لمسافة 7 أميال بحرية، باتجاه خط النهاية أمام مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة.

وشهد السباق الذي أقيم في أجواء مثالية للإبحار، تنافساً قوياً بين المحامل في كل مراحلة، وتبادلت محامل الصدارة المراكز، لتنفرد الثلاثة الأولى منها بالمقدمة، وهي تتجه صوب خط النهاية.

توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، سيف سيف السويدي، رئيس لجنة المسابقات في النادي، وناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في النادي، وخليفة محمد السويدي، مشرف عام السباق.

وأشاد خليفة محمد السويدي، بالمشاركة الكبيرة للمحامل في الجولة الرابعة لهذه الفئة، وتعاون والتزام النواخذة والبحارة مع اللجنة المنظمة في التقيد بلائحة وقانون السباق، وتنفيذ الإجراءات الفنية عند فحص المحامل، والترتيبات التنظيمية الخاصة بالانطلاقة، والوصول إلى خط النهاية، ما أسهم في إخراج الحدث في أفضل صورة، أسعدت الجميع.

وقال: «شهد السباق حماساً كبيراً من النواخذة والبحارة، وأظهر الجميع قدراتهم ومواهبهم في الإبحار بالمحامل الصغيرة، ورسم لوحة رائعة لأحد أهم السباقات التراثية، لأنه يمثل المحطة الأولى للبحارة الصغار والشباب، في خوض تجربة مليئة بالقوة والإثارة والتحمل في ارتياد البحر، ومصارعة أمواجه».

وأضاف: «النادي يهدف من تنظيم هذه السباقات إلى إحياء إرث الأجداد والآباء ونقله للأجيال بكل تفاصيله، والذي يعكس روح التراث وقيمه الوطنية، ويدعم الأجيال الناشئة في السير نحو مستقبل بحري أكثر إشراقاً».