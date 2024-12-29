«الاستعراض الحر» يسجل رقماً قياسياً في «مهرجان ليوا الدولي»

الظفرة (الاتحاد)



في إطار احتفالات «مهرجان ليوا الدولي 2025» بليلة رأس السنة، تنطلق يوم الاثنين فعاليات سباق الاستعراض الرملي للسيارات، في «تل مرعب» الوجهة الشتوية الأمثل، ويُعد من أبرز الأنشطة الرياضية المنتظرة، ويستمر السباق على مدار يومين، ويجمع عشاق الرياضات الصحراوية في أجواء مليئة بالتحدي والإثارة، حيث يتنافس السائقون على تقديم أفضل الاستعراضات الرملية على رمال «تل مرعب»، وينظم المنافسات نادي ليوا الرياضي.

ويشمل السباق هذا العام فئتين رئيسيتين، هما «8 أسطوانات» المخصصة للمركبات ذات الأداء العالي التي تعتمد على محركات قوية تمنحها تفوقاً في المناورة والتسارع، و«6 أسطوانات» الأكثر تنافسية بين الهواة والمحترفين، حيث تجمع بين القوة والمرونة.

وتعتمد اللجنة المنظمة نظام تقييم شامل في منح النقاط لأصحاب الاستعراض الأفضل من خلال المنافسة، وعلى نقاط عدة أهمها السرعة والتسارع، المهارة والتحكم من خلال قدرة السائق على التعامل مع التحديات والأداء الفني، بوجود نقاط إضافية للمشاركين الذين ينفذون عقداً ومناورات متميزة.

وتؤكد اللجنة المنظمة على الالتزام بالسلامة، حيث يُلزم المشاركون بارتداء المعدات الواقية، مع منع أي تعديلات تقنية على المركبات لضمان العدالة.

وضمن أجواء مهرجان رأس السنة، يتوقع أن يشهد السباق حضوراً جماهيرياً كبيراً للاستمتاع بالمنافسة المثيرة والعروض الفنية للسائقين، ويدعو نادي ليوا الرياضي الجميع للمشاركة في الاحتفالية المتميزة التي تجمع بين الرياضة والتشويق، احتفالاً ببداية العام الجديد بأجواء فريدة.

من ناحية أخرى، شهدت الجولة الثانية من بطولة الاستعراض الحر للسيارات، التي أقيمت ضمن مهرجان ليوا الدولي 2025، حضوراً لافتاً وتحطيم رقم قياسي، بمشاركة أكثر من 180 سيارة من مختلف الفئات.

وجاءت النتائج لتعكس تنافساً شديداً بين المتسابقين الذين قدموا عروضاً استثنائية أبهرت الجماهير الحاضرة، في «فئة S»، حيث تمكن أحمد علي محمد الكلباني من اقتناص المركز الأول بجدارة، وتبعه عمر علي محمد الجابري في المركز الثاني، وعبدالله راشد الشميلي في المركز الثالث.

وفي «فئة T»، تصدر محمد راشد الظاهري الترتيب، وتبعه سالم بن نايع، فيما حل فارس محمد شرمان الدرمكي ثالثاً.

وفي «فئة N»، خطف محمد بن موسى البلوشي المركز الأول، بينما جاء سالم جمعة مبارك الجنيبي في المركز الثاني، ومحمد جمعة الذيب الدهماني في المركز الثالث.

وكرم الفائزين في الختام، سلطان محمد المزروعي، مدير الشؤون المالية والإدارية في نادي ليوا الرياضي، ومنذر المنذري، عضو اللجنة المنظمة لسباقات السيارات، ووليد إبراهيم، رئيس لجنة سباقات السيارات.

ويعكس هذا الإنجاز الإقبال الكبير على رياضة الاستعراض الحر للسيارات في الدولة، والدعم الذي تحظى به من المنظمين والمشاركين، ويُتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من الإثارة والحماس، في ظل التزايد المستمر في أعداد المشاركين والتنوع في فئات السيارات.