الفجيرة وأبوظبي يُتوجان بدوري الشطرنج



أبوظبي (الاتحاد)

أحرز نادي الفجيرة للشطرنج لقب الدوري العام للشطرنج للرجال، والذي استضاف مبارياته نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، وعبدالكريم المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، وسلطان الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، ومهدي عبدالرحيم، المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من ممثلي أندية الشطرنج بالدولة.

وجاء فوز الفجيرة باللقب، بعدما حصد «العلامة الكاملة»، برصيد 6 نقاط، بعدما فاز على نادي أبوظبي 4-2، وبالنتيجة نفسها على نادي دبي، والشارقة 3.5 نقطة مقابل 2.5 نقطة، وجاء نادي دبي للشطرنج والثقافة في المركز الثاني وله «3 نقاط»، بعد التعادل مع الشارقة 3-3، والفوز على أبوظبي 4-2، والثالث نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية برصيد نقطتين، بالفوز على الشارقة 3.5 مقابل 2.5 نقطة، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الرابع وله نقطة واحدة.

وتُوج نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بلقب دوري السيدات، بعدما تصدر قمة البطولة برصيد 4 نقاط، بالتعادل مع نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، 3-3، ونادي دبي للشطرنج والثقافة بالنتيجة نفسها، والعين للشطرنج والألعاب الذهنية 5-1، فيما جاء نادي دبي في «الوصافة» برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على العين 4.5 مقابل 1.5 نقطة، والتعادل مع أبوظبي 3-3، والتعادل مع الشارقة 3-3، وجاء نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بالتعادل مع أبوظبي ودبي، والفوز على العين 3.5 مقابل 2.5 نقطة، فيما جاء العين في المركز الرابع، من دون نقاط، بعد الخسارة في 3 جولات.

أدار مباريات البطولة الحكام سلمان الطاهر، وجعفر عيسى، ومها محمود ونور صالح.