الأحد 29 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الفجيرة وأبوظبي يُتوجان بدوري الشطرنج

الفجيرة وأبوظبي يُتوجان بدوري الشطرنج
29 ديسمبر 2024 14:20

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الظاهري: «أبوظبي للرياضات المائية» يودع العام بإنجازات رائعة
الإمارات تستدعي المستقبل بمشاريع تنموية رائدة

أحرز نادي الفجيرة للشطرنج لقب الدوري العام للشطرنج للرجال، والذي استضاف مبارياته نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بحضور تريم مطر تريم رئيس الاتحاد، وعبدالكريم المرزوقي، الأمين العام للاتحاد، وسلطان الطاهر، رئيس الجهاز الفني بالاتحاد، ومهدي عبدالرحيم، المدير التنفيذي للاتحاد، وعدد من ممثلي أندية الشطرنج بالدولة.
وجاء فوز الفجيرة باللقب، بعدما حصد «العلامة الكاملة»، برصيد 6 نقاط، بعدما فاز على نادي أبوظبي 4-2، وبالنتيجة نفسها على نادي دبي، والشارقة 3.5 نقطة مقابل 2.5 نقطة، وجاء نادي دبي للشطرنج والثقافة في المركز الثاني وله «3 نقاط»، بعد التعادل مع الشارقة 3-3، والفوز على أبوظبي 4-2، والثالث نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية برصيد نقطتين، بالفوز على الشارقة 3.5 مقابل 2.5 نقطة، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الرابع وله نقطة واحدة.
وتُوج نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بلقب دوري السيدات، بعدما تصدر قمة البطولة برصيد 4 نقاط، بالتعادل مع نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، 3-3، ونادي دبي للشطرنج والثقافة بالنتيجة نفسها، والعين للشطرنج والألعاب الذهنية 5-1، فيما جاء نادي دبي في «الوصافة» برصيد 4 نقاط، بعد الفوز على العين 4.5 مقابل 1.5 نقطة، والتعادل مع أبوظبي 3-3، والتعادل مع الشارقة 3-3، وجاء نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بالتعادل مع أبوظبي ودبي، والفوز على العين 3.5 مقابل 2.5 نقطة، فيما جاء العين في المركز الرابع، من دون نقاط، بعد الخسارة في 3 جولات. 
أدار مباريات البطولة الحكام سلمان الطاهر، وجعفر عيسى، ومها محمود ونور صالح.

الإمارات
الشطرنج
نادي الفجيرة للشطرنج
نادي أبوظبي للشطرنج
آخر الأخبار
طريقة ذكية لتسريع شبكة الـ"واي فاي"
التعليم والمعرفة
طريقة ذكية لتسريع شبكة الـ"واي فاي"
اليوم 15:03
ديوكوفيتش يطالب بالشفافية في «قضايا التنشط»
الرياضة
ديوكوفيتش يطالب بالشفافية في «قضايا التنشط»
اليوم 15:02
الظاهري: «أبوظبي للرياضات المائية» يودع العام بإنجازات رائعة
الرياضة
الظاهري: «أبوظبي للرياضات المائية» يودع العام بإنجازات رائعة
اليوم 15:00
أوساكا: الرغبة في النجاح تشتعل بداخلي!
الرياضة
أوساكا: الرغبة في النجاح تشتعل بداخلي!
اليوم 14:58
عُمان والبحرين.. 7 من 10 في كأس الخليج!
الرياضة
عُمان والبحرين.. 7 من 10 في كأس الخليج!
اليوم 14:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©