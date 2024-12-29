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الرياضة

العين بطل النسخة الأولى من «ليوا الدولية» تحت 23 عاماً

العين بطل النسخة الأولى من «ليوا الدولية» تحت 23 عاماً
29 ديسمبر 2024 14:27

أبوظبي (الاتحاد)
توج فريق العين تحت 23 عاماً ببطولة «ليوا الدولية لكرة القدم» في نسختها الأولى، بعد فوزه على الوحدة 2-0، في المباراة التي أقيمت باستاد حمدان بن زايد، وقام بتتويج البطل والوصيف كل من حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، وحمد خميس المنصوري، رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد إبراهيم المحمود، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم.
جاءت المباراة قوية ومثيرة منذ بدايتها، حاول فيها لاعبو نادي العين الوصول لمرمى الوحدة منذ بداية اللقاء، فيما دخل لاعبو الوحدة المباراة في محاولة للسيطرة على منطقة الوسط والحد من سرعة أطراف العين، الذي تمكن من التقدم في الدقيقة 9 من ضربة جزاء، ارتكبت مع النيجيري رينالو ساركي، وسددها قائد العين عيسى خلفان معلناً تقدم العين بالهدف الأول.
بعد الهدف، حاول لاعبو الوحدة إدراك التعادل، مما أتاح الفرصة للاعبي العين لمواصلة هجماتهم، ليتمكن نفس اللاعب عيسى خلفان من إضافة الهدف الثاني بطريقة ذكية في الدقيقة 26 مستفيداً من تمريرة ساركي في المنطقة اليسرى لدفاع الوحدة، لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين لمصلحة العين.
وفي الشوط الثاني لم تتغير النتيجة، على الرغم من المحاولات الجادة للاعبي الوحدة، وذلك لصلابة وقوة دفاع العين لتنتهي المباراة بفوز العين بهدفين دون مقابل.
أدار المباراة الحكم سيف المصعبي، وعاونه أرحمه الشويفي، وحميد القيواني وحسن الحوسني.

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