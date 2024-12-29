عُمان والبحرين.. 7 من 10 في كأس الخليج!

سلطان آل علي (دبي)

منذ استحداث نظام المجموعتين في بطولة كأس الخليج عام 2004، فرض منتخبا عُمان والبحرين نفسيهما كأكثر المنتخبات استمرارية في التأهل إلى نصف النهائي، بعد أن تأهلا إلى هذا الدور في 7 نسخ من أصل 10، وهو الرقم الأعلى بين جميع منتخبات البطولة، مما يعكس استقراراً فنياً وقدرة تنافسية كبيرة في واحدة من أكثر البطولات الإقليمية قيمة وحماساً.

منتخب عُمان بدأ مرحلة جديدة من النجاح منذ استحداث نظام المجموعتين، فبعد بداية متواضعة في تاريخ مشاركاته في كأس الخليج، تمكن من التحول إلى قوة تنافسية حاضرة بشكل مستمر، حيث تأهل إلى نصف النهائي في 7 نسخ، وتُوج بهذا الأداء المميز بحصوله على اللقب مرتين في «خليجي 19» على أرضه و«خليجي 23» في الكويت، وتميز منتخب عُمان بثبات مستواه خلال النسخ الأخيرة، وظهر كأحد أكثر الفرق تنظيماً وتماسكاً، معتمداً على مجموعة من اللاعبين القادرين على تحقيق التوازن بين الأداء الدفاعي والهجومي.

منتخب البحرين لم يكن أقل تميزاً من عُمان، حيث تأهل أيضاً إلى نصف النهائي في 7 مناسبات منذ 2004، وشهد تطوراً كبيراً خلال العقد الأخير. البحرين سجل إنجازاً تاريخياً بتحقيقه لقب كأس الخليج للمرة الأولى في تاريخه في النسخة الرابعة والعشرين بالدوحة، وفي «خليجي 26»، واصل البحرين مستواه القوي بتأهله إلى نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي، معادلًا الرقم القياسي، الذي حققته الإمارات بين «خليجي 20»، و«خليجي 23».

تألق منتخبا عُمان والبحرين من خلال الاستمرارية، وجاءت منتخبات السعودية وقطر والإمارات والعراق خلفهما بتأهلها 5 أو 6 مرات.

تأهل المنتخب السعودي في 6 نسخ، وهو ثالث أعلى رقم بعد عمان والبحرين، ويُعتبر من المنافسين الدائمين على اللقب، أما منتخبات قطر والإمارات والعراق، فقد تأهل كل منها في 5 نسخ إلى نصف النهائي ولحق بها الكويت، مما يعكس تبايناً في الأداء بين النسخ.

تأهل منتخب الإمارات 4 مرات متتالية بين «خليجي 20» و«خليجي 23»، وهو رقم قياسي تم معادلته من قبل البحرين في النسخة الحالية، أما منتخب الكويت، الذي كان يُعد من القوى التقليدية في البطولة، فقد عاش فترة تراجع كبيرة، حيث غاب عن نصف النهائي لمدة 4 نسخ متتالية منذ «خليجي 22» في 2014، ليعود أخيراً إلى المربع الذهبي في النسخة الحالية «خليجي 26»، مستفيداً من الدعم الجماهيري والاستضافة، في حين يبقى منتخب اليمن، الوحيد الذي لم يحقق أي تأهل إلى نصف النهائي منذ انضمامه للبطولة، رغم بعض التحسن في أدائه في النسخ الأخيرة، وتحقيقه لأول انتصار تاريخي في «خليجي 26» على حساب البحرين.