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الرياضة

أوساكا: الرغبة في النجاح تشتعل بداخلي!

أوساكا: الرغبة في النجاح تشتعل بداخلي!
29 ديسمبر 2024 14:58

 
أوكلاند (أ ف ب)

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ترى اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى عالمياً سابقاً أن بإمكانها العودة إلى سابق مجدها، مشيرة إلى أنها لا تزال تحمل «حباً عميقاً» للتنس، وتشعر بالحماس للموسم المقبل.
عانت أوساكا «27 عاماً» من عدم الاستقرار في أدائها منذ عودتها إلى الملاعب في يناير هذا العام، بعد ولادة ابنتها شاي في يوليو 2023.
منذ ذلك الحين، كانت أفضل نتائجها الوصول إلى ربع النهائي في بطولتين، وهو ما وصفته أوساكا بأنه «مؤلم للغاية».
وقالت اليابانية في دورة أوكلاند التي تستعد فيها لبطولة أستراليا، أولى البطولات الأربع الكبرى التي تحمل لقبها مرتين (2019 و2021) «أعتقد أن عام 2024 كان عاماً مليئاً بالتحديات بالنسبة لي، لكنني أعتقد أيضاً أنني نضجت كثيراً».
وأضافت «عملت بجهد أكبر من أي وقت مضى، وكان من المؤلم ألا أحصل على النتائج التي أردتها، لكنني أشعر أنني أتطور وأتعلم».
وأردفت المصنفة 58 راهناً «أنا متحمسة لهذا العام، لعبت بعض المباريات الجيدة حقاً (في 2024)».
وتوقف موسم أوساكا في أكتوبر بعد تعرضها لتمزق في عضلات البطن، وغابت عن الملاعب منذ انسحابها في دور الـ16 من دورة الصين المفتوحة أمام الأميركية كوكو جوف التي أحرزت اللقب لاحقاً.
وكانت مشاركتها في دورة الصين المفتوحة الأولى، مع مدربها الجديد الفرنسي باتريك موراتوجلو، الذي اشتهر بتدريب الأميركية الأسطورة سيرينا وليامز.
وأوضحت أوساكا أن هناك الكثير لتتطلع إليه، وأن الرغبة في النجاح لا تزال مشتعلة بداخلها.
وقالت «ما يدفعني للاستمرار في التنس هو الدخول إلى الملعب، وتعلم شيء جديد كل يوم».
وأردفت «بالطبع أنا تنافسية، وأحب الفوز بالبطولات والمباريات، ومواجهة أفضل اللاعبين في العالم لمعرفة ما يمكنني تحقيقه».
وعندما سُئلت عما إذا كانت لا تزال تملك الحافز للعودة إلى القمة، أجابت «نعم، بالتأكيد»، محذرة من أنها ليست من النوع الذي يستمر في اللعب إلى ما لا نهاية إذا لم تحقق النتائج.
قالت «لا أعتقد أنني من النوع الذي سيبقى في الملاعب لمجرد البقاء، أعني أنني أكن احتراماً كبيراً للاعبين الآخرين، لكن في هذه المرحلة من حياتي، إذا لم أكن عند مستوى معين من التصنيف، لا أرى نفسي أستمر في اللعب».
وأكملت «أفضل قضاء الوقت مع ابنتي، إذا لم أكن في المكان الذي أعتقد أنني يجب أن أكون فيه وأستطيع أن أكون فيه».

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