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الرياضة

تتويج أبطال «كرة القدم الإلكترونية» للأشبال والناشئين

تتويج أبطال «كرة القدم الإلكترونية» للأشبال والناشئين
29 ديسمبر 2024 16:20

دبي (الاتحاد)
اختتمت بطولة كرة القدم الإلكترونية للأشبال والناشئين، التي نظمها اتحاد الرياضات الإلكترونية للمرة الأولى على مستوى الدولة، وأقيمت منافساتها في مركز زوايا ووك التجاري في الشارقة بمشاركة 100 لاعب واتسمت بالندية والإثارة على مدى 3 أيام.
وأسفرت نتائج فئة الأشبال تحت 10 سنوات، عن فوز زايد عبد السلام بالمركز الأول، وأحمد سعيد الطاهر بالمركز الثاني، وزايد عبدالرحيم بالمركز الثالث، فيما أسفرت نتائج فئة الناشئين تحت 16 عاماً، عن فوز حمدان السويدي بالمركز الأول وعبيدالله جاسم بالمركز الثاني، وحصل عمرو الخطاب على المركز الثالث.
وقدمت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى وهدايا تذكارية لجميع المشاركين ضمن فئة الأشبال تحت 10 سنوات.
وهنأ سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية الفائزين، ونقل لهم تحيات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد، مشيداً بالمستويات القوية التي قدمها المشاركون في البطولة، التي تعتبر فرصة ثمينة لاكتشاف المواهب الواعدة لدعم المنتخبات الوطنية.
وأكد الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية أن إطلاق أول نسخة لبطولة الأشبال والناشئين، يعكس التزام الاتحاد بدعم وتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية، وحث الأجيال الناشئة على تبني ممارسة هذه الرياضة، وقال: «نعمل على تنمية مهارات اللاعبين الصغار والتأكد من تحقيق الاستمرارية اللازمة لتطوير مستوياتهم بشكل احترافي، كما نهدف من خلال هذه البطولة إلى توفير منصة إضافية لهم لإبراز قدراتهم، ونشر الثقافة التنافسية بينهم».
وأضاف: «اكتشاف المواهب ورعايتها أولوية قصوى ضمن خطة الاتحاد، وستشهد الفترة المقبلة المزيد من البطولات والفعاليات، التي تستهدف اللاعبين الصغار، لأنهم أساس تطوير اللعبة وزيادة الاهتمام بها وتعزيز أهميتها في المجتمع».

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