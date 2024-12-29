خيول «ياس» تُحقق «ثنائية».. و«مجدي العجبان» بطل «مجلس التعاون»

عصام السيد (الشارقة)

حققت خيول «ياس للسباقات» ثنائية مستحقة، فيما توج الجواد «مجدي» لإسطبلات العجبان بكأس مجلس التعاون الخليجي، خلال حفل السباق الرابع لمضمار الشارقة لونجين، الذي خصص للخيول العربية، باستثناء الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، وبلغت القيمة الإجمالية لجوائزه المالية 400 ألف درهم.

وافتتح «جلاب» بإشراف جان كلود بيكوت، وقيادة أوسكار شافيز، الفوز لخيول ياس للسباقات، عندما فاز في الشوط الأول لمسافة 1200 متراً، وسجل ابن «منجز» 1:19:94 دقيقة.

وأضاف «زاجل» بقيادة كونور بيسلي، ثنائية لخيول ياس وللمدرب إبراهيم الحضرمي، عندما خطف لقب الشوط الثالث لمسافة 1700 متر، وحقق ابن «مشاري» 2:03:26 دقيقة.

ودافع الجواد «مجدي» لإسطبلات العجبان بإشراف عبد الله الحمادي، وقيادة دانيال تودهوب بنجاح عن لقبه في كأس مجلس التعاون الخليجي في الشوط الخامس والرئيس لمسافة 2000 متر، وسجل ابن «مقداد» 1:59:25 دقيقة.

وانتزعت المهرة «أميرة» لعرار الظاهري، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، لقب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، وسجلت ابنة «أف البحر» 1:19:81 دقيقة.

واكتسح «أيه أف دلو» لأحمد المرر، بإشراف سيف المرر، وقيادة ساندروا بايفا، منافسيه في الشوط الرابع لمسافة 1700 متر، وسجل ابن «أف لافح» 2:24:52 دقيقة.

واختتم «بن بورتريات» لرابح ريسنج، بإشراف سايمون كريسفورد، وقيادة باتريك دوبس الحفل بالفوز بالشوط السادس لمسافة 1200 متر، وسجل ابن «نايت أوف ثندر» 1:12:05 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين، الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان اليحيائي مدير عام النادي، ومحمد ماجد السويدي مدير قناة الشارقة الرياضية، الدكتور ياسر الدوخي ممثل مجلس الشارقة الرياضي، ومعتز مروان الزعيم ممثل مجموعة المروان.