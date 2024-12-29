28 ميدالية لمنتخب الدراجات في «عربية المضمار»



القاهرة (وام)

أنهى منتخب الدراجات مشاركته في البطولة العربية للمضمار التي اختتمت في القاهرة بحصد 28 ميدالية، بواقع 8 ذهبيات، و11 فضية، و9 برونزيات، وسط مشاركة أكثر من 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 8 دول عربية.

ونجح المنتخب الوطني، خلال اليوم الأخير من البطولة، في تحقيق 11 ميدالية، بواقع ذهبيتين لمحمد المطيوعي وعبدالله جاسم، في سباقات الأومنيوم والأسكراش، بقيادة من قائد المنتخب أحمد المنصوري، الذي شارك في السباقين وأحرز برونزيتين.

كما نجح المنتخب في إضافة 4 فضيات عن طريق صفية الصايغ في المطاردة الفردية، وأحمد المنصوري وسيف معيوف بسباق الماديسون للكبار، ويوسف أميري وخالد النعيمي في سباق الماديسون للشباب، فيما أحرز يوسف أميري فضية في المطاردة الفردية.

وأضاف منتخب الكبار برونزية سباق السرعة الفرقية، وكذلك برونزية السرعة الفرقية للشباب، وبرونزية لزهرة حسين في المطاردة الفردية.

وأكد منصور بوعصيبه، رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات، رئيس لجنة المنتخبات، أهمية النتائج التي حققها منتخب الإمارات في البطولة، مشيراً إلى أن كل بطولة عربية يشارك فيها المنتخب يبحث من خلالها عن اكتشاف دراجين جدد يصبحون إضافة للمنتخب في البطولات العربية والقارية المقبلة.