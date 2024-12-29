«المشخص 33» بطل للجولة الأولى من بطولة الشواحيف



فيصل النقبي (خورفكان)

حقق قارب «المشخص 33» المركز الأول، في انطلاق الجولة الأولى من بطولة الإمارات للشواحيف الخشبية السريعة، ضمن مهرجان خورفكان البحري، والتي تُعد واحدة من أبرز الفعاليات البحرية في المنطقة، بمشاركة 22 متسابقاً يمثلون الإمارات والكويت والسعودية، وتمكن «المشخص 33»، بقيادة النوخذة أحمد حميد بن ذيبان، ومساعده وليد حميد بن ذيبان، من الفوز بجدارة، وسط أجواء حماسية وتنافس قوي.

وتُبرز البطولة التي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع اتحاد الرياضات البحرية، وبرعاية «ماج القابضة» الطابع التراثي لدولة الإمارات، من خلال استخدام الشواحيف الخشبية التقليدية، مما يعكس التزام المنظمين بالحفاظ على التراث الإماراتي وإحيائه من خلال الرياضة.

وتُعد البطولة فرصة فريدة تجمع بين التراث الثقافي وأجواء التحدي الرياضي الحديث، ما يُضفي بُعداً متميزاً للحدث.

وشهدت الجولة مشاركة واسعة من دول الخليج العربي، حيث تنافس المتسابقون من الإمارات والكويت والسعودية في أجواء تنافسية حماسية، أظهرت مستوى عالياً من المهارة والأداء المتميز على مياه خورفكان.

وحافظت البطولة على أعلى معايير الأمن والسلامة المعتمدة من الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، حيث تم تجهيز جميع القوارب بأحدث معدات الأمان، بما في ذلك سترات النجاة والخوذ الواقية، مع توفير فرق إنقاذ جاهزة للتدخل السريع وفرق طبية لضمان سلامة المتسابقين والجمهور.

وشهد الحدث حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ أكثر من 5000 متفرج، الذين توافدوا للاستمتاع بالأجواء الحماسية، ومتابعة الأداء الاستثنائي للمتسابقين وسط معالم مدينة خورفكان الساحرة.

وقال أحمد عيسى الحوسني، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية، ومدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية: «نجاح الجولة يعكس مدى الاهتمام بالتراث البحري الإماراتي وروح التحدي التي تجمع المشاركين، وممتنون للدعم الكبير من مجموعة ماج القابضة، ونتطلع إلى جولات أكثر إثارة في المستقبل، حيث تُعد هذه الجولة الأولى ضمن سلسلة من أربع جولات تُقام في مواقع مختلفة في الإمارات، مما يضيف المزيد من التشويق والإثارة لعشاق الرياضات البحرية.

مع بقاء ثلاث جولات إضافية، تتجه الأنظار إلى المحطات القادمة التي تعد بمزيد من التنافس والإثارة، مع استمرار البطولة في إبراز مكانة الإمارات وجهة رائدة للرياضات البحرية ذات الطابع التراثي والرياضي.