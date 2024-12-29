«شارة قيادة» مانشستر يونايتد تعود إلى المدافع



لندن (د ب أ)



لندن (د ب أ)



يستعد هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد للتنافس مجدداً على ارتداء شارة قيادة الفريق، في ظل غياب القائد الحالي برونو فرنانديز عن مواجهة نيوكاسل يونايتد، الاثنين.

وتم تجريد ماجواير من شارة قيادة مانشستر يونايتد قبل 18 شهراً، ليخلفه فرنانديز بعد سلسلة من الإصابات، وتراجع الأداء ليخرج المدافع الإنجليزي من حسابات المدرب السابق إيريك تين هاج.

وبسؤاله عن إمكانية ارتداء ماجواير شارة القيادة مكان برونو فرنانديز، أجاب أموريم في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «لننتظر حتى المباراة لنرى من سيكون القائد».

وخسر مانشستر يونايتد أمام بورنموث وولفرهامبتون في الدوري، وخرج من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على يد توتنهام في الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد فوزه بسيناريو درامي على مانشستر سيتي في الديربي هذا الشهر.

وقاد أموريم يونايتد للفوز في أربع مباريات وخسر 5 مباريات من أصل 10 مباريات مع الفريق، لكن ماجواير يرى أن الفريق يتأقلم مع المدرب البرتغالي الذي يختلف عن الهولندي تين هاج.

وصرح المدافع الإنجليزي عبر قناة سكاي سبورتس «المدربان الحالي والسابق لا يتشابهان، بالعكس لكل منهما أسلوبه في المهام المطلوبة من الفريق».

وتابع ماجواير «الفترة الانتقالية ستكون صعبة، ولكننا نثق كثيراً في المدرب وجهازه المعاون».

وواصل مدافع مانشستر يونايتد «مسيرة الفريق هذا الموسم محبطة، نريد الفوز بالمباريات وإسعاد جماهيرنا، لأن ما حققناه هذا الموسم حتى الآن لا يكفي».

وشدد ماجواير «أنا متأكد من أن أوضاع الفريق ستتغير، لأن أموريم يدرك جيداً المطلوب لإعادة النادي للمكانة التي تليق به».

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر متقدماً بثماني نقاط عن منطقة الهبوط،، لكنه يتخلف بعشر نقاط فقط عن المراكز الأربعة الأولى.

وأضاف ماجواير «سنفعل كل ما في وسعنا للتقدم في جدول الترتيب، ولا يمكننا تحديد هدف في الوقت الحالي لأننا لسنا جيدين بما يكفي أو نتواجد في مركز جيد بجدول الترتيب».

واختتم تصريحاته «إنه وضع مخيب للآمال حقاً، والجميع يعرف أننا لا نتواجد في المكانة التي تليق بنادي مانشستر يونايتد».ـ



وتم تجريد ماجواير من شارة قيادة مانشستر يونايتد قبل 18 شهراً، ليخلفه فرنانديز بعد سلسلة من الإصابات، وتراجع الأداء ليخرج المدافع الإنجليزي من حسابات المدرب السابق إيريك تين هاج.

وبسؤاله عن إمكانية ارتداء ماجواير شارة القيادة مكان برونو فرنانديز، أجاب أموريم في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «لننتظر حتى المباراة لنرى من سيكون القائد».

وخسر مانشستر يونايتد أمام بورنموث وولفرهامبتون في الدوري، وخرج من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على يد توتنهام في الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد فوزه بسيناريو درامي على مانشستر سيتي في الديربي هذا الشهر.

وقاد أموريم يونايتد للفوز في أربع مباريات وخسر 5 مباريات من أصل 10 مباريات مع الفريق، لكن ماجواير يرى أن الفريق يتأقلم مع المدرب البرتغالي الذي يختلف عن الهولندي تين هاج.

وصرح المدافع الإنجليزي عبر قناة سكاي سبورتس «المدربان الحالي والسابق لا يتشابهان، بالعكس لكل منهما أسلوبه في المهام المطلوبة من الفريق».

وتابع ماجواير «الفترة الانتقالية ستكون صعبة، ولكننا نثق كثيراً في المدرب وجهازه المعاون».

وواصل مدافع مانشستر يونايتد «مسيرة الفريق هذا الموسم محبطة، نريد الفوز بالمباريات وإسعاد جماهيرنا، لأن ما حققناه هذا الموسم حتى الآن لا يكفي».

وشدد ماجواير «أنا متأكد من أن أوضاع الفريق ستتغير، لأن أموريم يدرك جيداً المطلوب لإعادة النادي للمكانة التي تليق به».

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر متقدماً بثماني نقاط عن منطقة الهبوط،، لكنه يتخلف بعشر نقاط فقط عن المراكز الأربعة الأولى.

وأضاف ماجواير «سنفعل كل ما في وسعنا للتقدم في جدول الترتيب، ولا يمكننا تحديد هدف في الوقت الحالي لأننا لسنا جيدين بما يكفي أو نتواجد في مركز جيد بجدول الترتيب».

واختتم تصريحاته «إنه وضع مخيب للآمال حقاً، والجميع يعرف أننا لا نتواجد في المكانة التي تليق بنادي مانشستر يونايتد».