مانشستر سيتي يهنئ جوارديولا



لندن (د ب أ)



هنأ الموقع الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني جوسيب جوارديولا، المدير الفني للفريق، بمناسبة وصوله إلى 500 مباراة منذ توليه المسؤولية في صيف عام 2016.

وفاز مانشستر سيتي على مضيفه ليستر سيتي 2- صفر، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وكانت تلك المباراة هي رقم 500 للمدير الفني الإسباني في مختلف البطولات.

وأوضح الموقع الرسمي لمانشستر سيتي أن جوارديولا، منذ تعيينه في صيف عام 2016، فاز بـ 18 بطولة ما بين بطولات محلية وأوروبية وعالمية.

وتوج جوارديولا بلقب الدوري الإنجليزي ست مرات، وكان الموسم الأبرز هو موسم 2018-2017، حينما وصل الفريق لرصيد 100 نقطة من إجمالي 114 وحصل جوارديولا على الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي في موسم 2023-2022، حيث فاز بلقب الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، بعد تغلبه في المباراة النهائية على إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف.

وتابع أن جوارديولا، هو ثاني مدرب في تاريخ النادي يقود الفريق في 500 مباراة، بعد المدير الفني السابق ليز ماكدويل، والذي درب الفريق في 592 مباراة بين عامي 1950و1963.

وأوضح أن جوارديولا حقق نسبة فوز بلغت 94ر70%، حيث فاز في 355 مباراة من أصل 500 خاضها.

كما خاض جوارديولا 322 مباراة في الدوري الإنجليزي، حقق الفوز في 233 منها، وفاز بـ 60 مباراة من أصل 93 خاضها في دوري أبطال أوروبا.

وسجل لاعبو السيتي في عهد جوارديولا، 1211 هدفاً، واستقبلت شباكهم 429 هدفاً، كما أنه في المركز الثاني في ترتيب أكثر المدربين فوزاً بالدوري الإنجليزي، بعد الاسكتلندي سير أليكس فيرجسون، مدرب مانشستر يونايتد الذي حصل على لقب الدوري 13 مرة. ويحتل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري في آخر أربع مواسم، المركز الخامس في ترتيب الموسم الجاري برصيد 31 نقطة.