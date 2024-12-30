بيتزي: درسنا المنافس جيداً وجاهزون للفوز

الكويت (الاتحاد)

أبدى خوان بيتزي، مدرب منتخب الكويت، تفاؤله قبل مواجهة البحرين في نصف نهائي خليجي 26، وقال: «نحن سعداء مثل الجمهور بالتأهل لنصف النهائي، ومتفائلون للوصول للمباراة النهائية، لقد حضّرنا بشكل جيد للمباراة، من أجل إسعاد الجمهور بالتأهل للنهائي».

وعن تشبيه منتخب الكويت بريال مدريد بطولة الخليج كونه استطاع العودة والفوز بمباريات صعبة، أجاب: «لا أعرف ماهو السبب، نحن نعمل منذ 6 أشهر، وهناك تطور على المستويين الفردي والجماعي، البطولات القصيرة تعطيك دافعاً، والبطولة على أرضنا، وهذا يمنحنا دافعاً إضافياً بدعم الجماهير، وعموماً هذا تشبيه يسعدنا جميعاً بالتأكيد».

وتابع: كان لدينا 3 أيام للاستشفاء، والمباراة ستكون صعبة، ولكن علينا تقديم أفضل ما لدينا، نحن متفائلون، وحضور الجمهور دافع مهم، ويجب أن نستغله للفوز بالمباراة، فكل فريق ومنتخب لديه نقاط سلبية وإيجابية، ودرسنا فريق البحرين جيداً، ومستعدون للمباراة».