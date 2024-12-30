الكويت والبحرين سباق بين التاريخ والطموح

الكويت (الاتحاد)

يخوض منتخب الكويت مباراة صعبة أمام نظيره البحريني، على استاد جابر الدولي، عن العاشرة إلا الربع مساء اليوم، في نصف نهائي «خليجي 26»، بعدما تأهل الأزرق الكويتي باحتلال المركز الثاني للمجموعة الأولى، بعدما حقق انتصاراً وتعادلين، وهو يسعى لتقديم عرض يليق به كمستضيف للبطولة، وصاحب الرقم القياسي في التتويج بـ 10 ألقاب، ورغم تأهله إلا أن «الأزرق» لم يقدم المردود الفني المنتظر منه حتى الآن.

ويعتمد الكويت على عدد من النجوم، أبرزهم خالد الرشيدي ومشاري الغنام، خالد إبراهيم، حمد علي الحربي، فهد الهاجري، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، محمد دحام، معاذ العنزي، يوسف ماجد، ويوسف ناصر، وإن كان موقف يوسف ماجد والظفيري غير واضح من حيث اللحاق بالمباراة من عدمها بداعي الإصابة.

من جانبه، قال خوان بيتزي مدرب الكويت، إن مواجهة البحرين لن تكون سهلة على الإطلاق، مشيراً إلى أنه يعرف «الأحمر» من خلال قيادته تدريبياً في وقت سابق.

ويسعى منتخب البحرين لمواصلة عروضه القوية في البطولة بعد احتلال صدارة المجموعة الثانية، بالفوز على السعودية والعراق والخسارة أمام اليمن، في دور المجموعات، أملاً في التأهل للنهائي، حيث سيواجه صاحب الأرض والجمهور، وهو يعول كثيراً على العديد من نجومه، أبرزهم على إبراهيم لطف الله، حمد الشمسان، أمين بن عدي، وليد الحيام، عبدالله الخلاصي، علي مدن، كميل الأسود، سيد ضياء، مهدي الحميدان، محمد مرهون، مهدي عبد الجبار.

ويستعيد «الأحمر» خدمات حارسه إبراهيم لطف الله، الذي غاب عن لقاء اليمن الأخير، بعد إصابته بشد عضلي خفيف في الظهر، أثناء عمليات الإحماء قبل المباراة.

من جانبه، طالب دراجان تالاييتش، مدرب البحرين لاعبيه بضرورة القتال من أجل تحقيق الحلم، والتأهل للنهائي.