الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

السعودية وعُمان «صراع تقليدي» بطموح «العبور»

السعودية وعُمان «صراع تقليدي» بطموح «العبور»
31 ديسمبر 2024 01:56

الكويت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الكويت والبحرين سباق بين التاريخ والطموح
بيتزي: درسنا المنافس جيداً وجاهزون للفوز

تتجه الأنظار في السادسة والنصف مساء اليوم، إلى المواجهة القوية التي تجمع المنتخب السعودي والعماني في نصف نهائي بطولة «خليجي 26»، التي تستضيفها الكويت، وهي المباراة التي تحمل في طياتها صراعاً تقليدياً بين فريقين لهما باع طويل في البطولة، حيث يسعى كل منهما للظفر ببطاقة التأهل إلى النهائي، والمضي قدماً نحو اللقب.
ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد العرض الرائع أمام العراق، بفضل أداء منظم استعاد به خطورته، كما يعتمد مدربه الفرنسي رينارد على مزيج من الخبرة والشباب، مع تألق عناصر مثل سالم الدوسري وعبدالله الحمدان في الخط الأمامي، كما يهتم الفريق بالتنظيم الدفاعي والضغط المبكر على المنافس، ويطمح الفرنسي هيرفي رينارد مدرب «الأخضر» لقيادة الفريق إلى نهائي البطولة، وحصد اللقب الأول له مع الفريق، ليكون بمثابة عودة المنتخب السعودي من الباب الكبير.
ويواجه «الأخضر» غيابات مؤثرة قبل هذه المواجهة المرتقبة، بعد تأكد غياب ناصر الدوسري بسبب تراكم البطاقات، كما يغيب عبد الإله المالكي، لاعب خط الوسط بداعي الإصابة، مما يضع الجهاز الفني في موقف صعب لتحديد البدائل المناسبة، فيما يتعلق بالاستعدادات، يركز الفرنسي رينارد على تعويض غياب الدوسري والمالكي من خلال إشراك لاعبين مثل عبد الإله هوساوي.
أما المنتخب العماني، فقد ظهر بشكل مميز في مرحلة المجموعات، ويعتمد على تماسك دفاعه وحيوية لاعبيه على رأسهم هداف الفريق عصام الصبحي، ويهتم المدرب العماني رشيد جابر بتعزيز الروح القتالية للفريق، وتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، خاصة مع مواجهة خصم يتمتع بخبرة كبيرة.
فيما يعاني كل من صلاح اليحيائي وأمجد الحارثي من إصابات قد تؤثر في مشاركتهما في اللقاء، بينما سيغيب المدافع محمد المسلمي بسبب تراكم البطاقات، فيما يُنتظر أن يكون كل من أحمد الكعبي، وثاني الرشيدي جاهزين للمشاركة في المواجهة المهمة ضد المنتخب السعودي.

السعودية
المنتخب السعودي
المنتخب العماني
عمان
خليجي 26
كأس الخليج العربي
آخر الأخبار
حاكم أم القيوين يشهد اليوم الختامي لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل
علوم الدار
حاكم أم القيوين يشهد اليوم الختامي لمهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل
اليوم 20:11
حمدان بن محمد ووزير دفاع إيطاليا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
علوم الدار
حمدان بن محمد ووزير دفاع إيطاليا يبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اليوم 19:35
جندي فرنسي خارج كاتدرائية نوتردام في باريس ضمن الانتشار المعلن لمكافحة الإرهاب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2024.. مواجهة التنظيمات الإرهابية مستمرة
31 ديسمبر 2024
جرحى في مستشفى كمال عدوان بغزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية» تطالب بوقف الهجمات على المستشفيات في غزة
31 ديسمبر 2024
آثار الدمار في مدينة داريا بريف دمشق (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو إلى سرعة إعادة الإعمار في سوريا
31 ديسمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©