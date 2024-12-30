السعودية وعُمان «صراع تقليدي» بطموح «العبور»

الكويت (الاتحاد)

تتجه الأنظار في السادسة والنصف مساء اليوم، إلى المواجهة القوية التي تجمع المنتخب السعودي والعماني في نصف نهائي بطولة «خليجي 26»، التي تستضيفها الكويت، وهي المباراة التي تحمل في طياتها صراعاً تقليدياً بين فريقين لهما باع طويل في البطولة، حيث يسعى كل منهما للظفر ببطاقة التأهل إلى النهائي، والمضي قدماً نحو اللقب.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد العرض الرائع أمام العراق، بفضل أداء منظم استعاد به خطورته، كما يعتمد مدربه الفرنسي رينارد على مزيج من الخبرة والشباب، مع تألق عناصر مثل سالم الدوسري وعبدالله الحمدان في الخط الأمامي، كما يهتم الفريق بالتنظيم الدفاعي والضغط المبكر على المنافس، ويطمح الفرنسي هيرفي رينارد مدرب «الأخضر» لقيادة الفريق إلى نهائي البطولة، وحصد اللقب الأول له مع الفريق، ليكون بمثابة عودة المنتخب السعودي من الباب الكبير.

ويواجه «الأخضر» غيابات مؤثرة قبل هذه المواجهة المرتقبة، بعد تأكد غياب ناصر الدوسري بسبب تراكم البطاقات، كما يغيب عبد الإله المالكي، لاعب خط الوسط بداعي الإصابة، مما يضع الجهاز الفني في موقف صعب لتحديد البدائل المناسبة، فيما يتعلق بالاستعدادات، يركز الفرنسي رينارد على تعويض غياب الدوسري والمالكي من خلال إشراك لاعبين مثل عبد الإله هوساوي.

أما المنتخب العماني، فقد ظهر بشكل مميز في مرحلة المجموعات، ويعتمد على تماسك دفاعه وحيوية لاعبيه على رأسهم هداف الفريق عصام الصبحي، ويهتم المدرب العماني رشيد جابر بتعزيز الروح القتالية للفريق، وتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، خاصة مع مواجهة خصم يتمتع بخبرة كبيرة.

فيما يعاني كل من صلاح اليحيائي وأمجد الحارثي من إصابات قد تؤثر في مشاركتهما في اللقاء، بينما سيغيب المدافع محمد المسلمي بسبب تراكم البطاقات، فيما يُنتظر أن يكون كل من أحمد الكعبي، وثاني الرشيدي جاهزين للمشاركة في المواجهة المهمة ضد المنتخب السعودي.