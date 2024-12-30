الجزيرة والوصل يكملان عقد «مربع الذهب»

مراد المصري (أبوظبي)

أكمل الجزيرة والوصل عقد المتأهلين إلى الدور نصف النهائي ضمن «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» لكرة القدم، وذلك بعد فوز الجزيرة على العين بركلات الترجيح 4 - 2 عقب تساوي الفريقين 3 - 3 بإجمالي نتيجة المباراتين، فيما تعادل الوصل مع بني ياس 0 - 0، في إياب ربع النهائي. وفي الدور نصف النهائي، يلعب الجزيرة مع الوصل، والشارقة مع شباب الأهلي.

وتفوق الجزيرة على العين 3 - 2 على استاد محمد بن زايد، ليتساوى الفريقان بمجموع المباراتين بعدما سبق للعين الفوز ذهاباً 1 - 0، وجاء الحسم بركلات الترجيح التي تألق فيها الحارس ستويات لوكوفيتش بالتصدي لركلتي بندر الأحبابي ولابا ويمنح فريقه الفوز 4 - 2.

وعلى صعيد مجريات المباراة، سجل للجزيرة رامون ميريز في الدقيقتين 25 و71، وفينيسيوس ميلو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وسجل للعين خالد البلوشي في الدقيقة 12 وماتيو سانابريا في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

جاءت مجريات مواجهة الجزيرة والعين مثيرة منذ ضربة البداية، وتقدم العين بهدف سجله خالد البلوشي بعد متابعته برأسه كرة لابا التي ارتدت من العارضة في الدقيقة 12.

جاءت أخطر محاولات الجزيرة من كرة رأسية من رامون ميريز ارتدت من القائم الأيسر لمرمى العين في الدقيقة 23. وعاد ميريز ليسدد الكرة بدقة من داخل منطقة الجزاء ويسكنها الشباك في الدقيقة 25.

واقتنص الجزيرة الهدف الثاني بتسديدة أرضية زاحفة من فينيسيوس ميلو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وأضاف ميريز الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد متابعة كرة عرضية من فينيسيوس ميلو داخل منطقة الجزاء، سددها الأرجنتيني مباشرة في الدقيقة 71.

ورفض العين الاستسلام وسجل الهدف الثاني بعد تسديدة من وماتيو سانابريا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+5، قبل الاحتكام لركلات الترجيح.

من جانبه، استفاد الوصل من التعادل السلبي مع بني ياس، ليحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي للموسم الثاني على التوالي، مستفيداً من أسبقية الفوز ذهاباً 3 - 1، ومنحت نتيجة «التعادل السلبي»، الوصل فرصة المحافظة على نظافة شباكه للمرة الأولى بعد 9 مباريات على التوالي في المباريات خارج ملعبه في الكأس بعدما استقبلت شباكه 19 هدفاً في آخر 8 مباريات، في الوقت الذي حافظ فيه بني ياس المودع من ربع النهائي، على نظافة شباكه للمرة الأولى أيضاً بعد 9 مباريات على التوالي على ملعبه في الكأس.