إسبانيا والأرجنتين وريال مدريد «الرابح الأكبر» في 2024

أبوظبي (الاتحاد)

تميز عام 2024 بإقامة أكبر عدد من البطولات الكبرى، منذ جائحة «فيروس كورونا»، وشهد بطولات كبرى تتصدرها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في العاصمة الفرنسية باريس، إلى جانب بطولات قارية حول العالم من بين العديد من الفعاليات البارزة الأخرى.

وانفرد منتخب إسبانيا بالعدد القياسي لعدد مرات الفوز بلقب بطولة أوروبا برصيد 4 ألقاب، عقب فوزه في النهائيات التي أقيمت في ألمانيا، بسجل متميز شهد فوز «لا روخا» بجميع مبارياته في البطولة، وبقيادة «المراهق» لامين يامال الذي أتم عامه الـ17 خلال المسابقة، وتألق ويليامز ورودري وبقية المجموعة.

واحتفظ منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أميركا للنسخة الثانية على التوالي، وبحضور النجم ليونيل ميسي، الذي ذرف الدموع في المباراة النهائية، عندما جلس على «الدكة» بسبب تعرضه للإصابة، إلا أن رفاقه لم يخيبوا آماله، وجعلوه يرفع الكأس عالياً في نهاية المطاف.

وأقيمت بطولات قارية مختلفة، وشهد يناير، فوز كوت ديفوار بلقب بطولة أفريقيا بسيناريو غريب، حيث كان المنتخب على وشك مغادرة البطولة مبكراً من الدور الأول، قبل أن تخدمه نتائج الآخرين، ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية وينجز المهمة، فيما احتفظ منتخب قطر بلقب بطولة آسيا للمرة الثانية على التوالي، في النسخة التي أقيمت على أرضه.

وكان ريال مدريد أكبر الفائزين على صعيد الأندية في العام، وحقق 5 ألقاب، بداية مع كأس السوبر الإسباني على حساب غريمه برشلونة، ثم استعاد لقب الدوري الإسباني، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 15 في تاريخه، وأتبع ذلك بالفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي، والفوز بلقب كأس القارات للأندية، وذلك بوجود الفرنسي كيليان مبابي الذي أكمل انتقاله، بعد طول انتظار إلى صفوف نادي العاصمة.

ودوّن مانشستر سيتي اسمه في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، بعدما بات أول فريق يُتوج بلقب الدوري للمرة الرابعة توالياً، وذلك بعدما أنهى الموسم بفارق نقطتين أمام أرسنال.

وأدى أداء رودري نجم «السيتي»، إلى فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم «الملكي» جائزة أفضل لاعب في العالم 2024.

وشهدت دورة الألعاب الأولمبية تساوي الولايات المتحدة والصين في عدد الميداليات الذهبية برصيد 33 ميدالية لكل منها، بعدما تحولا إلى قطبي الألعاب الرياضية على مستوى العالم، وتصدرت أميركا بفارق إجمالي بقية الميداليات بحصد 39 فضية و39 برونزية، مقابل 27 فضية و23 برونزية للصين، ولعل الميدالية الذهبية الفاصلة، والأكثر إثارة جاءت بواسطة منتخب «الحلم الأميركي» لكرة السلة الذي تفوق على فرنسا في المباراة النهائية، وأقام الفريق معسكره في أبوظبي قبل التوجه إلى باريس.

وشهدت الألعاب الأولمبية حصد الرياضيين العرب 17 ميدالية، بواقع 7 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات، منها الميدالية التاريخية الأولى في الرياضات الجماعية التي حققها المغرب بحصد برونزية كرة القدم.

واختار عدد من الأساطير مغادرة الملاعب وإعلان الاعتزال، أبرزهم الإسباني رافائيل نادال أسطورة رياضة التنس، والألماني توني كروس نجم كرة القدم.