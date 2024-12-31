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الرياضة

الرياضة الإماراتية.. نجاحات وإنجازات في 2024

«الزعيم» يحصد «النجمة الثانية» في دوري أبطال آسيا
1 يناير 2025 01:35

مراد المصري (أبوظبي)

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عاشت رياضة الإمارات عاماً من النجاحات والريادة على الصعد كافة خلال 2024، تخللتها إنجازات على الصعيدين القاري والعالمي، بما يترجم الاستراتيجية والإعلان التاريخي عن إنشاء وزارة الرياضة للمرة الأولى في الدولة هذا العام.
وتصدر نادي العين المشهد، عندما تُوج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك للمرة الثانية في تاريخه، في إنجاز مضاعف قاد «الزعيم» إلى خوض كأس القارات هذا العام، وترقب المشاركة في «مونديال الأندية» الأكبر في التاريخ التي تُقام في أميركا العام المقبل، حيث أوقعته القرعة في مجموعة تضم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد البيضاوي المغربي.
ولم يقتصر الإنجاز القاري على العين فقط، إذ تألق الشارقة ليُتوج بلقب بطولة آسيا لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخ مشاركات أنديتنا، وفي إنجاز غير مسبوق على صعيد الألعاب الجماعية الأخرى.
وفي أبرز حصاد للألعاب الأخرى، حقق «فرسان الإمارات» لقب بطولة العالم للخيول الصغيرة للقدرة لفئتي الفردي والفرق في إيطاليا، وهو الإنجاز الذي جاء وسط انتصارات إماراتية لافتة في ميادين الخيل حول العالم.
ونجح منتخب الجوجيتسو في ترك بصمته عالمياً، بعد تألقه في منافسات الكبار والشباب في بطولة العالم التي أقيمت في اليونان، وتمكّن منتخبنا من الحفاظ على لقب بطولة العالم للجوجيتسو في فئة الكبار للعام الخامس على التوالي، فيما حصد منتخب الشباب 42 ميدالية، بواقع 11 ذهبية، و13 فضية، و18 برونزية.
وترك الجودو بصمته على الساحة العالمية، وتحديداً في بطولة أبوظبي «جراند سلام» للجودو، التي حصد فيها ذهبيتين، عن طريق بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم، ومحمد يزبيك في وزن تحت 73 كجم.
ومن الألعاب الرياضية الأخرى، نجح منتخب البادل في الفوز بلقب كأس الخليج التي أقيمت في الكويت، وذلك في عام شهد تحقيقه إنجازاً تاريخياً بالحصول على المركز الخامس في بطولة العالم التي أقيمت في قطر، ليكون أول منتخب عربي يحقق هذا المركز على الصعيد الدولي.
وأحرز المتسابق محمد البلوشي لقب بطولة العالم «الباها» للدراجات النارية للمرة الثالثة، محققاً إنجازاً تاريخيا كأول عربي يحصد هذا العدد من الألقاب.
محلياً كانت عودة الوصل إلى منصة الألقاب، بعد غياب منذ عام 2007، عندما أحرز «الإمبراطور» ثنائية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وذهب لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي إلى خزائن الوحدة، فيما استهل شباب الأهلي الموسم الحالي بالفوز بلقب كأس السوبر الإماراتي.

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