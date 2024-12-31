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الرياضة

ليكوفيتش: تصديت لركلتي العين بـ«البيانات»!

ستويان ليكوفيتش
1 يناير 2025 01:34

مراد المصري (أبوظبي)

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أكد ستويان ليكوفيتش، حارس مرمى نادي الجزيرة، أن نجاحه في التصدي لاثنتين من ركلات الترجيح ليمنح فريقه التفوق على العين، وبلوغ الدور نصف النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، يعود إلى الجهد الجماعي رفقة الجهاز الفني للفريق، من خلال القيام بتحليل ودراسة بيانات منفذي ركلات الترجيح لدى الفريق المنافس.
ونجح ليكوفيتش في التصدي لركلتي بندر الأحبابي ولابا، ما جعل «فخر أبوظبي» يتفوق 4-2 بركلات الترجيح.
واعتبر ليكوفيتش «23 عاماً»، الذي يسجل حضوره للمرة الأولى هذا الموسم في ملاعبنا، أنه كان يشعر بالثقة خلال ركلات الترجيح لأسباب عدة، بداية من خبراته السابقة، حيث اعتاد التصدي لهذا النوع من الركلات خلال رحلة صعوده في الملاعب، إلى جانب نجاحه في التصدي لضربة جزاء نفذها سفيان رحيمي، خلال لقاء الذهاب، قبل أن ترتد إليه ويسجل منها، والأمر الثالث للعمل الذي قام به رفقة الجهاز الفني بالنادي، وقال: «هناك عمل كبير يقوم به جميع أفراد الجهاز الفني، وهو ما يجعلني أستعد دائماً لخوض جميع الاحتمالات، وأنا جاهز بكل ثقة، ومتسلح بالتحليل والبيانات اللازمة للقيام بذلك».
وأكد ليكوفتيش، أنه لا يشعر بالضغوط في ظهوره الأول مع الجزيرة هذا الموسم، وقال: «أريد تقديم أفضل ما لدي، وأشعر بالدعم من الجميع منذ اللحظة الأولى هنا، الأجواء محفزة، وأنا ألعب في نادٍ كبير هدفه المنافسة، وهذا ما يضع المزيد من المسؤولية علي».
وأكد ليكوفيتش أن هدف فريقه الوصول لأبعد نقطة في جميع المسابقات التي يخوضها هذا الموسم، وقال: «لقاء الوصل في الدور نصف النهائي ستكون مواجهة قوية، إلا أننا عازمون على المنافسة على اللقب، ونتطلع في جميع المباريات التي نخوضها في مختلف المسابقات أن نقدم أقصى ما لدينا دائماً».

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