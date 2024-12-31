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الرياضة

عُمان والبحرين إلى نهائي «خليجي 26»

منتخب البحرين نجح في تخطي الكويت (أ ف ب)
1 يناير 2025 01:35

معتز الشامي (أبوظبي)

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تأهل منتخبا عُمان والبحرين إلى نهائي بطولة «خليجي 26»، والذي يقام السبت المقبل في ختام الحدث الذي تستضيفه الكويت، ليضرب المنتخبان موعداً غير مسبوق في تاريخ البطولة، سواء منذ نسختها الأولى عام 1970 بنظامها القديم أو بالنظام الجديد «المجموعتين»، الذي بدأ مع نسخة «خليجي 17» عام 2004، وبالتالي سيكون نهائي يوم 4 يناير، هو الأول في تاريخ كأس الخليج، الذي يجمع الفريقين.
وتمكن الأحمر العُماني من نيل بطاقة التأهل إلى النهائي الذي يعد السادس له منذ تطبيق نظام المجموعتين في البطولة، بعدما أسقط الأخضر السعودي 2-1 بعشرة لاعبين، بعد طرد المنذر العلوي بالدقيقة 34، في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب استاد جابر المبارك، بحضور أكثر من 10 آلاف متفرج، وسجل أهداف المباراة، أرشد العلوي بالدقيقة 74 وعلي البوسعيدي في الدقيقة 85 لمنتخب عُمان، وسجل هدف الأخضر السعودي اللاعب محمد كنو بالدقيقة 87.
وعلى الجانب الآخر، وأمام 60 ألف متفرج باستاد ملعب جابر الأحمد الدولي، حسم منتخب البحرين بطاقة التأهل الثانية إلى نهائي البطولة بعد الفوز على «الأزرق الكويتي» صاحب الأرض والجمهور 1 - 0، وذلك رغم النقص العددي في صفوف «الأحمر»، بعد طرد مهدي عبد الجبار بالدقيقة 52.
سجل للبحرين اللاعب محمد مرهون في الدقيقة 75، ليصعد بـ«الأحمر» إلى النهائي الثاني له في تاريخ البطولة.

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