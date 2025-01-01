لماذا ترفض «الليجا» صفقة برشلونة؟



مراد المصري (أبوظبي)



تمسك برشلونة بمطالبه باعتماد أحدث صفقاته ببيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب «كامب نو» الجديد، مقابل 100 مليون يورو، ضمن خطة القواعد الاقتصادية، إلا أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، رفضت اعتماد الصفقة بسبب عدم توفر الضمانات اللازمة المرتبطة بها، وذلك على ضوء صفقة بيع حصة في استوديوهات النادي قبل عامين، التي لم يحصل على أموالها بشكل كامل إلى الآن.

وطلبت «الليجا» من برشلونة ضمانات كاملة ووصولات بنكية، للتأكد من وصول نسبة من مبلغ الـ 100 مليون يورو، إلى جانب جميع خطط السداد للشركة التي تنوي الحصول على الصفقة الجديد، التي كانت كفيلة بتجديد قيد اللاعبين داني أولمو وباو فيكتور، إلا أن إدارة خوان لابورتا لم تف بالمتطلبات اللازمة، خلال الوقت المتاح حتى منتصف ليلة أمس.

وعانت «الليجا» اتهامات بالتغاضي عن تسجيل أرباح وهمية لنادي برشلونة خلال الموسم الماضي، وذلك بعد تخلف الشركات عن سداد المبلغ بالكامل مقابل بيع الاستوديوهات الخاصة بنادي برشلونة، والتي وافق فيها «البلوجرنا» على بيع نسبة 49% من ملكيته مقابل 200 مليون يورو، إلا أن مستحقاته تأخرت عن الموعد المحدد، حيث حصل النادي على مبلغ 40 مليون يورو فقط إلى الآن، وهو ما جعل «الليجا» تخشى تكرار الأمر نفسه، فيما يتعلق بصفقة مقاعد كبار الشخصيات.