جريزمان يقرر مصيره في عيد ميلاده!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يبدو أن الفرنسي أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد في طريقه لاتخاذ قرار مهم يتعلق بمستقبله الكروي، وينوي إعلانه في 21 مارس المقبل، والذي يوافق عيد ميلاده الرابع والثلاثين «مواليد 1991»، رغم أن عقده ينتهي في «صيف 2026».

وكان جريزمان بطل العالم المُتوج بـ «مونديال روسيا 2018»، أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب «الديوك» في سبتمبر الماضي، في مفاجأة لم يتوقعها أحد، وهو القرار الذي دفع بعضهم إلى القول إن الهداف التاريخي لـ «الروخي بلانكوس» يفكر في «خلع الحذاء»، واعتزال اللعب نهائياً، وليس مع المنتخب فقط.

وذكرت صحيفة «آس» أن جريزمان يجهز نفسه لإعلان قرار مهم يتعلق بمستقبله، مشيرة إلى أن ناديه الحالي سيحترم قراره، ويتركه يرحل في «صيف 2025»، وقبل عام من نهاية عقده، وستكون وجهته المقبلة خارج القارة الأوروبية، حيث سبق أن أعلن أكثر من مرة أنه لن يلعب لأي نادٍ أوروبي غير«الأتليتي».

وأضافت الصحيفة أن جريزمان هو سيد قراره ومصيره ويحدد بنفسه مستقبله، إذ إنه يتطلع للعب في الدوري الأميركي لحبه الشديد للثقافة الأميركية والحياة هناك، خاصة أنه مشجع كبير لكرة السلة الأميركية، ومتابع جيد للدوري هناك، بل ويحضر في أحيان كثيرة مبارياته.

وكشفت الصحيفة النقاب عن أن جريزمان لاعب ريال سوسيداد السابق، أكد أنه سيعلن قراره بالفعل في مارس المقبل، وغالباً ما سيكون ناديه القادم لوس أنجلوس الذي يلعب له زميلاه السابقان في المنتخب الحارس هوجو لوريس، والهداف أوليفييه جيرو، أو إنتر ميامي الذي يلعب له النجم «الأسطورة» ليونيل ميسي، الذي زامله لفترة ليست طويلة في برشلونة، عندما كان معاراً من أتلتيكو لـ «البارسا».

وترددت شائعات تفيد بأن جريزمان مطلوب بشدة في أوليمبيك مارسيليا، ولكن الصحيفة الإسبانية استبعدت ذلك تماماً، مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يختار هذا النادي على حساب الدوري الأميركي، وخاصة أنه لم يلعب محترفاً طوال مسيرته الطويلة، في أي نادٍ فرنسي على الإطلاق.

بدأ جريزمان مسيرته الاحترافية في ريال سوسيداد من 2009 إلى 2014، ومنه إلى أتلتيكو مدريد حتى 2019 مقابل 30 مليون يورو، ثم انتقل على سبيل الإعارة إلى برشلونة إلى 2022، وعاد بعدها مجدداً إلى «الأتليتي» في صيف العام نفسه.

ولعب جريزمان لمنتخبات الشباب الفرنسية تحت 19 و20 و21سنة، وانضم إلى المنتخب الأول من 2014 إلى 2024.