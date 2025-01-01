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الرياضة

مهاجم وستهام سعيد لأنه على «قيد الحياة» بعد «الحادث الأليم»!

مهاجم وستهام سعيد لأنه على «قيد الحياة» بعد «الحادث الأليم»!
1 يناير 2025 10:19

 
لندن (أ ب)

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«كسر» في قدم قائد وستهام


وجّه مايكل أنطونيو مهاجم وستهام يونايتد الإنجليزي رسالة إلى جماهير الفريق، بعد خروجه من المستشفى لمواصلة التعافي، بعد تعرضه لحادث سيارة في أوائل ديسمبر. وكتب أنطونيو في رسالة نشرها النادي اللندني عبر موقعه الرسمي الإلكتروني:
«عام جديد سعيد، وسأعود إلى الملاعب قريباً».
وخضع أنطونيو «34 عاماً» لعملية جراحية، بعد تعرضه لكسر في أحد أطرافه السفلية، بعد حادث سيارة خارج لندن 7 ديسمبر، ومن المتوقع أن يخضع لفترة تأهيل طويلة لتجهيزه مجدداً.
وأضاف أنطونيو في رسالته «في كل عام في هذا الوقت، يسألني الناس عما أشعر بالامتنان له، وكنت أجد صعوبة في تحديد ما أقوله، ولكن هذا العام، أنا ممتن لكوني على قيد الحياة بعد هذا الحادث».
وتوجه المهاجم الجامايكي الدولي بالشكر لكل من ساعده، بما في ذلك خدمات الطوارئ والإسعاف الجوي، وكل المسؤولين في نادي وستهام يونايتد.
وشارك أنطونيو في أكثر من 300 مباراة مع وستهام منذ انضمامه من نوتنجهام فورست في 2015، وشارك في جميع المباريات الـ14 هذا الموسم قبل الحادث الأليم.
وفي أول مباراة بعد الحادث، ارتدى لاعبو وستهام قمصان كُتب عليها «أنطونيو 9»، قبل انطلاق مواجهة ولفرهامبتون، وتم بيع القميص الذي وقعه اللاعبون في مزاد علني، وتم تخصيص نحو 75 ألف دولار لهيئة الخدمات الصحية الإنجليزية والإسعاف الجوي في المملكة المتحدة.

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