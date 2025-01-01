«كسر» في قدم قائد وستهام

لندن (د ب أ)



يغيب جارود بوين قائد وستهام يونايتد فترة عن الملاعب، بعد إصابته بكسر في القدم، خلال الخسارة أمام ليفربول.

وأصيب بوين، وتم استبداله خلال الشوط الثاني من المباراة التي خسرها وستهام صفر- 5 على ملعب لندن يوم الأحد الماضي.

وأوضح النادي اللندني في بيان، «لقد أصيب جارود بوين بكسر في القدم، خلال مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز».

وأضاف البيان، «الإصابة التي تعرض لها بوين في قدمه اليسرى ستؤدي إلى غيابه فترة عن الملاعب».

ويعد بوين ركيزة مهمة في صفوف وستهام يونايتد، حيث سجل 6 أهداف في جميع المسابقات هذا الموسم، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكشف اللاعب «28 عاماً» أنه أصيب خلال الشوط الأول، لكنه حاول مواصلة اللعب.

وكتب بوين عبر حسابه الرسمي على شبكة إنستجرام، «لسوء الحظ تعرضت لكسر في عظمة قدمي في الشوط الأول من المباراة».

وأضاف اللاعب الإنجليزي الدولي، «حاولت الاستمرار في الملعب واستكمال المباراة، لكن لم أقدر على ذلك».

وواصل قائد وستهام يونايتد، «الإصابات واردة في كرة القدم، وأتطلع للعودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن، أراكم جميعاً قريباً».

ويستعد ويستهام يونايتد لمواجهة قوية أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل.