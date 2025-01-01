عداءة كينيا «مدمرة» الأرقام القياسية!



برشلونة (رويترز)



حطمت العداءة بياتريس تشيبت الفائزة بذهبيتين أولمبيتين الرقم القياسي العالمي لسباق 5 كيلومترات للسيدات في سباق كروسا ديلس ناسوس على الطريق في برشلونة بزمن 13 دقيقة، و54 ثانية في ختام رائع للعام.

وتفوقت العداءة الكينية (24 عاماً) على الرقم القياسي السابق الذي سجلته قبل عام في سباق برشلونة، بفارق 19 ثانية، لتصبح أول امرأة تنهي السباق في أقل من 14 دقيقة.

وبهذا تكلل العداءة عاماً رائعاً فازت فيه بذهبيتي سباقي 5000 و10000 متر في أولمبياد باريس.

وقالت العداءة في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي لألعاب القوى :«أنا سعيدة جداً بأن كل شيء سار وفقاً للخطة، شعرت أنني قادرة على إنهاء السباق في أقل من 14 دقيقة، وتمكنت من ذلك، سباقان في برشلونة ورقمان قياسيان عالميان، هل عساي أن أطلب المزيد».

كما أنها كسرت الرقم القياسي العالمي لسباق 10000 متر في يوجين في مايو الماضي، قبل أن تحسم لقب 5000 متر للمرة الثانية في الدوري الماسي.

وقالت تشيبت إنها تحوّل اهتمامها إلى بطولة العالم في طوكيو 2025، عندما ستحاول المنافسة في سباقي 5000 و10000 متر، بعدما حصلت على الفضية في 2022 والبرونزية في 2023 في سباق 5000 متر.

