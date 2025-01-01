أرتيتا يطالب أرسنال بـ «المطرقة»!



لندن (د ب أ)



قال ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، إنه حان الوقت ليحاول فريقه منع ليفربول من الابتعاد بقمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويتخلف أرسنال بفارق تسع نقاط عن ليفربول، وذلك قبل أن يلعب الفريق اللندني ضد برينتفورد «الأربعاء» في أول مباريات الفريقين بالعام الجديد.

ويبقى ليفربول المرشح الأقوى للفوز باللقب هذا الموسم، بعدما فاز بـ14 من أصل 18 مباراة.

وسئل أرتيتا عن مدى صعوبة اللحاق بفريق ليفربول، ليجيب المدرب الإسباني «يجب أن نستمر مثل المطرقة، وأن نحاول في كل جولة، وإذا فاز فريق ما بجميع المباريات، سنبارك له، ثم ننتقل للموسم التالي».

واستدرك مدرب أرسنال في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، «ولكن إذا لم ينجحوا في ذلك، سنكون في السباق».

ويسعى آرسنال للفوز بأول لقب للدوري منذ عقدين من الزمان من دون نجمه بوكايو ساكا الذي سيغيب حتى مارس على الأقل بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ومن المقرر أن يغيب ساكا عن تسع مباريات أخرى على الأقل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراتي نيوكاسل يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة.

ومن المنتظر أن يؤدي غياب ساكا، وكذلك رحيم سترلينج الذي يتعافى من إصابة في الركبة، إلى منح الفرصة للثنائي لياندرو تروسارد، وجابرييل مارتينيلي في شغل جبهتي الطرف بهجوم أرسنال.