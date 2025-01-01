مفارقات «نهائي المتصدرين» و«سحر الأولى» في كأس الخليج



عمرو عبيد (القاهرة)



لم يبلغ وصيفا مجموعتي كأس الخليج العربي المباراة النهائية أبداً، عبر تاريخ البطولة طوال 11 نسخة عرفت نظام المجموعتين، بل إن المفارقات الغريبة لم تجمع المتصدرين إلا في 4 مباريات نهائية فقط، تُعد المواجهة الحالية بين عُمان والبحرين إحداها، لتُعيد إلى الأذهان تلك الحالات المعدودة في تاريخ «خليجي»، إذ كان آخر نهائي جمع متصدري المجموعتين في عام 2013، في «خليجي 21»، قبل 11 عاماً، بين الإمارات متصدّر المجموعة الأولى والعراق صاحب صدارة المجموعة الثانية آنذاك.

وخلال آخر 4 نُسخ من الكأس الخليجية، كان المشهد «ثابتاً»، ببلوغ منتخبين من مجموعة واحدة المباراة النهائية، بداية من «خليجي 22» بتأهل السعودية بطل المجموعة الأولى مع وصيفه قطر، ثم عُمان المتصدر والإمارات الوصيف في المجموعة الأولى أيضاً بنُسخة «خليجي 23»، وفي البطولة الـ24، بلغ النهائي كلاً من السعودية والبحرين، بطل ووصيف المجموعة الثانية على الترتيب، في حين كانت البطولة الماضية قد شهدت إقامة النهائي بين متصدر ووصيف المجموعة الأولى، وهما العراق وعُمان على الترتيب.

هذا المشهد كان سائداً في 7 نُسخ من الكأس الخليجية، وبجانب تلك البطولات الأخيرة، جمع نهائي «خليجي 20» عام 2010 بين الكويت متصدر المجموعة الأولى ووصيفه السعودية، بل إن الغريب كان تكرار مواجهة «الأحمر» و«الأبيض» في نهائي 2007، بالصورة نفسها التي جرت بعد ذلك عام 2018، إذ كان منتخب عُمان في المركز الأول بالمجموعة الأولى والإمارات في المركز الثاني أيضاً، ويبدو أن «المجموعة الأولى» حملت دائماً سراً خاصاً، لأنها قدمت طرفي نهائي «خليجي 17» أيضاً عام 2004، بين عُمان المتصدر وقطر الوصيف.

وبالعودة إلى «العصر القديم»، كان النهائي الأول «التاريخي» مغايراً لهذا المشهد، حيث واجه الكويت بطل المجموعة الأولى نظيره السعودية متصدر المجموعة الثانية، وفاز «بطل الأولى» بالكأس مثلما فعل «الأبيض» أمام «أسود الرافدين» في نهائي 2013، وهو ما تكرر كذلك في نهائي 2009، وقتما حصد «الأحمر» العُماني أول ألقابه على حساب «الأخضر» في «خليجي 19»، وكانت عُمان في صدارة المجموعة الأولى، بينما تصدّرت السعودية المجموعة الثانية، فهل يستمر مفعول «سحر المجموعة الأولى» هذه المرة أيضاً؟، هذا ما يأمله منتخب عُمان، بينما يُعارضه بشدة نظيره البحريني.