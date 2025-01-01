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الرياضة

مؤتمر صحفي لبطولة «المجموعة السابعة» للقدرة في بوذيب

مؤتمر صحفي لبطولة «المجموعة السابعة» للقدرة في بوذيب
1 يناير 2025 12:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تعقد اللجنة المنظمة لبطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة والتحمل، مؤتمراً صحفياً في الساعة الرابعة عصر الخميس في بوذيب، للكشف عن تفاصيل الحدث الذي تستضيفه قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي يومي 3 و4 يناير الجاري، بمشاركة 18 دولة في البطولة المخصصة للفرق والفردي.
وتنظم القرية البطولة لمسافة 121 كلم «نجمتين»، التي تم اعتمادها رسمياً، ضمن أجندة الاتحاد الدولي للفروسية، وتقام بالتعاون بين المجموعة الإقليمية السابعة، واتحاد الفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.
وتشهد البطولة حضوراً رسمياً من مسؤولي الاتحاد الدولي للفروسية، وتحمل طابعاً تنافسياً كبيراً بالنظر إلى التطور الكبير الذي تشهده رياضة القدرة والتحمل في دول المجموعة الإقليمية السابعة.

الإمارات
أبوظبي
قرية بوذيب العالمية للقدرة
اتحاد الفروسية والسباق
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