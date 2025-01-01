أوساكا تتألق تحت المطر!

أوكلاند (أ ف ب)



أسهمت الأمطار التي هطلت، وأدت إلى إيقاف مباراة اليابانية نعومي أوساكا والنمساوية جوليا جرابر في مساعدة المصنّفة أولى عالمياً سابقاً لاستعادة تركيزها، والتخلص من العصبية الزائدة، لتخرج فائزة 7-5 و6-3، وتبلغ الدور ربع النهائي من دورة أوكلاند للتنس.

وتخلصت اليابانية من بعض الأخطاء المبكرة، لتتغلب على جرابر غير المصنفة وتتابع مسيرتها ضمن استعداداتها لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 12 الشهر الحالي.

وكانت النتيجة تشير إلى تعادل اللاعبتين 5-5، حين هطلت الأمطار، ما دفع المنظمين إلى إيقاف المباراة لفترة ساعة، ومنح أوساكا فرصة استعادة رباطة جأشها بعد بداية بدت خلالها عصبية.

كما استفادت أوساكا، المصنّفة 57 حالياً، من فترة التوقف للاستماع إلى نصائح مدربها الجديد الفرنسي باتريك موراتوجلو الذي عمل سابقاً مدرباً للنجمة الأميركية سيرينا وليامز.

قالت أوساكا ابنة الـ 27 عاماً: «تلقيت بعض النصائح الرائعة من مدرب رائع».

وتابعت، «حاولت التركيز على نقاطي الأساسية، والخروج بقوة إذا حصل ذلك، ولكن لحسن الحظ أنا هنا للعب جولة أخرى».

ونجحت اليابانية في كسر إرسال منافستها في وقت متأخر من المجموعة الأولى، وفي وقت مبكر من الثانية لتسيطر على المباراة في ظل ظروف باردة وعاصفة.

واعتمدت أوساكا على قوة إرسالها، حيث سددت خمسة إرسالات ساحقة وفازت بأكثر من 80 في المئة من نقاطها في الإرسال الثاني.

وأردفت اليابانية، «كان من الصعب اللعب ضدها. لقد شعرت فقط أنني يجب أن أركز على نفسي كثيراً، وأحاول ألّا أكون متوترة كما شعرت».

وتكافح أوساكا في من أجل استعادة مستواها السابق الذي سمح لها بإحراز 4 ألقاب في البطولات الكبرى منذ عودتها إلى الملاعب قبل عام بعد ولادة ابنتها شاي في يوليو 2023.

أكدت أوساكا قبل انطلاق دورة أوكلاند أنها واثقة من استعادة أمجادها السابقة، علماً أنها ارتقت إلى المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات في أوائل 2019 عقب فوزها بلقبها الأول في بطولة أستراليا المفتوحة، قبل أن ترصّع سجلها بلقب ثانٍ عام 2021، أضافتهما إلى فوزها ببطولة الولايات المتحدة عامي 2018 و2020.