كافالييرز يُفسد فرحة ليبرون بـ «الأربعين»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)



أفسد كليفلاند كافالييرز، متصدر المنطقة الشرقية، فرحة ليبرون جيمس بخوضه مباراته الأولى، بعد يوم من بلوغه سن الأربعين، بتغلبه على فريقه لوس أنجلوس ليكرز 122-110، في حين اختتم بوسطن سلتيكس حامل اللقب الموسم الماضي بفوز كاسح على تورونتو رابتورز 125-71، ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في المباراة الأولى على ملعب «كريبتو.كوم أرينا»، سجل جاريت آلن 27 نقطة، والتقط 14 متابعة، وأضاف دونوفان ميتشل 26 نقطة وإيفان موبلي 20، وقادوا كافالييرز لانتصاره الثامن توالياً، ولتعزيز سجله الأفضل في الموسم المنتظم، مع 29 فوزاً مقابل أربع هزائم.

في المقابل، سجل «الملك» جيمس الذي يتضمن سجله الفوز بأربعة ألقاب في الدوري منها لقب عام 2016 مع فريقه السابق كليفلاند، 23 نقطة، وأضاف إليها 4 متابعات، و7 كرات حاسمة وصدة.

وخاض جيمس مباراته الأولى غداة احتفاله ببلوغه الـ 40 عاماً، حيث بات أول لاعب في تاريخ «أن بي آيه» يخوض مباراة، وهو في سن المراهقة وفي الأربعينيات من عمره.

وبرز في صفوف الخاسر أوستن ريفز الذي كاد أن يحقق «تريبل دابل»، حيث سجل 35 نقطة، والتقط 9 متابعات ومرر 10 كرات حاسمة، فيما أسهم أنتوني ديفيس بـ 28 نقطة، و13 متابعة.

في المباراة الثانية على ملعب «تي دي جاردن» في بوسطن، تغلب سلتيكس على رابتورز بفارق كبير بلغ 54 نقطة، وهو ثاني أكبر فارق في تاريخه بعد النقاط الـ 56، حين فاز على شيكاغو بولز في ديسمبر 2018.

وتألق في صفوف الفائز جايسون تايتوم الذي سجل 23 نقطة، منها 18 في الربع الثالث، حين تقدّم حامل اللقب على ضيفه 45-18 ليحكم قبضته على المباراة، ويقضي على آمال منافسه.

كما برز بايتون بريتشارد من على مقاعد الاحتياط بتسجيله 19 نقطة، فيما سجل 7 لاعبين من سلتيكس 10 نقاط أو أكثر.

وقلب ميلووكي باكس تأخره بفارق 19 نقطة أمام إنديانا بايسرز، ليخرج فائزاً 120-112.

واستعاد نجم باكس «العملاق» اليوناني يانيس أنتيتوكومبو العائد إلى الملاعب، بعد غياب دام ثلاث مباريات بسبب المرض، إيقاعه بعدما سجل أربع نقاط فقط في الشوط الأول، منهياً اللقاء برصيد 30 نقطة و12 متابعة.

أضاف بروك لوبيز 16 نقطة، وسجل البديلان بوبي بورتيس جونيور وجاري ترينت جونيور 14 نقطة لكل منهما لمصلحة باكس الذي تأخر 83-64 في منتصف الربع الثالث.

وقاد الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريقه سان أنتونيو سبيرز لإنهاء العام الماضي بفوز صريح على لوس أنجلوس كليبرز 122-86.

واختتم ابن الـ 20 عاماً شهر ديسمبر بإحرازه 27 نقطة، والتقاطه 9 متابعات، وتمريره 5 كرات حاسمة، إضافة إلى سرقة و3 صدات في أقل من 26 دقيقة أمضاها في ملعب «أي تي أند تي سنتر».

في أوكلاهوما سيتي، سجل الكندي شاي جيلجوس-ألكسندر 40 نقطة وقاد فريقه ثاندر لفوزه الثاني عشر توالياً، وجاء على حساب مينيسوتا تمبروولفز 113-105، كما فاز ممفيس جريزليز على فينيكس صنز 117-112.