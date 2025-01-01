الأربعاء 1 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

قطاع الرياضة في الصين يضخ 503 مليارات دولار

قطاع الرياضة في الصين يضخ 503 مليارات دولار
1 يناير 2025 12:21

 
بكين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
الرئيس الصيني لبايدن: مستعدون لتطوير العلاقات بين بكين وواشنطن
الصين تطلق أسرع قطار في العالم


أظهرت بيانات الإدارة العامة للرياضة في الصين، ومكتب الإحصاء الوطني، وصول إجمالي قيمة ناتج صناعة الرياضة في الصين، خلال 2023 إلى 6741. 3 تريليون يوان (نحو 503 مليارات دولار) مع تحقيق قيمة مضافة بلغت 49. 1 تريليون يوان.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إلى أنه في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي الوطني الخامس في الصين شكلت صناعة الرياضة 15. 1% من إجمالي الناتج المحلي للصين مقابل 07. 0% فقط في العام السابق.
يذكر أن الصين حددت في 2014، مستهدفاً لوصول إجمالي ناتج قطاع الرياضة في البلاد إلى 5 تريليونات يوان بحلول 2025 .
وبحسب البيانات الأخيرة، بلغ إجمالي القيمة المضافة لقطاع الخدمات الرياضية، خلال 2023 نحو 08. 1 تريليون يوان، وهو ما يمثل 7. 72% من القيمة المضافة لصناعة الرياضة، بزيادة قدرها 1. 2 نقطة مئوية عن العام السابق.
وبلغت القيمة المضافة للسلع الرياضية، وعمليات التصنيع المرتبطة بها 2. 383 مليار يوان، بما يمثل 7. 25% من إجمالي القيمة المضافة للصناعة، وبزيادة قدرها 1. 2 نقطة مئوية عن نسبتها في العام السابق.
وبلغت القيمة المضافة لنشاط تشييد المنشآت الرياضية 4. 23 مليار يوان، بما يمثل 6. 1% من القيمة الإجمالية وهي المساهمة نفسها في 2022.

الصين
بكين
الرياضة
آخر الأخبار
سبائك ذهب معروضة
اقتصاد
27% ارتفاع أسعار الذهب خلال 2024
اليوم 15:51
"نور أبوظبي".. علامة ساطعة بقطاع الطاقة الشمسية
اقتصاد
«ذا غارديان»: الإمارات أكبر المستثمرين في القارة السمراء
اليوم 15:50
من مطار القاهرة (أرشيفية)
اقتصاد
9% نمو أعداد الركاب بالمطارات المصرية خلال 2024
اليوم 15:48
«القوة القاهرة» الفرصة الأخيرة لبرشلونة لقيد أولمو!
الرياضة
«القوة القاهرة» الفرصة الأخيرة لبرشلونة لقيد أولمو!
اليوم 15:46
أعلام الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
اختيار كيمنتس الألمانية عاصمة ثقافية لأوروبا
اليوم 15:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©