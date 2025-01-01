قطاع الرياضة في الصين يضخ 503 مليارات دولار



بكين (د ب أ)



أظهرت بيانات الإدارة العامة للرياضة في الصين، ومكتب الإحصاء الوطني، وصول إجمالي قيمة ناتج صناعة الرياضة في الصين، خلال 2023 إلى 6741. 3 تريليون يوان (نحو 503 مليارات دولار) مع تحقيق قيمة مضافة بلغت 49. 1 تريليون يوان.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إلى أنه في ضوء نتائج التعداد الاقتصادي الوطني الخامس في الصين شكلت صناعة الرياضة 15. 1% من إجمالي الناتج المحلي للصين مقابل 07. 0% فقط في العام السابق.

يذكر أن الصين حددت في 2014، مستهدفاً لوصول إجمالي ناتج قطاع الرياضة في البلاد إلى 5 تريليونات يوان بحلول 2025 .

وبحسب البيانات الأخيرة، بلغ إجمالي القيمة المضافة لقطاع الخدمات الرياضية، خلال 2023 نحو 08. 1 تريليون يوان، وهو ما يمثل 7. 72% من القيمة المضافة لصناعة الرياضة، بزيادة قدرها 1. 2 نقطة مئوية عن العام السابق.

وبلغت القيمة المضافة للسلع الرياضية، وعمليات التصنيع المرتبطة بها 2. 383 مليار يوان، بما يمثل 7. 25% من إجمالي القيمة المضافة للصناعة، وبزيادة قدرها 1. 2 نقطة مئوية عن نسبتها في العام السابق.

وبلغت القيمة المضافة لنشاط تشييد المنشآت الرياضية 4. 23 مليار يوان، بما يمثل 6. 1% من القيمة الإجمالية وهي المساهمة نفسها في 2022.