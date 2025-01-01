برشلونة يتقدم بطلب جديد لتسجيل أولمو وفيكتور



برشلونة (رويترز)



تقدم برشلونة بطلب جديد لتسجيل ثنائي الفريق داني أولمو، وباو فيكتور إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وجاء الطلب الجديد قبل ساعات من الموعد النهائي للتسجيل، وخسر برشلونة يوم الاثنين الماضي استئنافاً آخر لتسجيل اللاعبين فيما تبقى من الموسم، مع عدم قدرة النادي على تلبية سقف الأجور الذي تفرضه رابطة الدوري الإسباني.

وقال النادي الكتالوني في بيان: «يعلن برشلونة أنه تقدم بطلب جديد لتسجيل داني أولمو، وباو فيكتور إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وينفي النادي أي مزاعم عن تلقيه أي قرار في هذا الخصوص من الجهات المختصة».

وتعاقد برشلونة مع أولمو في أغسطس الماضي، مقابل نحو 55 مليون يورو (57.22 مليون دولار)، ولكن بسبب عدم قدرة النادي على تلبية سقف الرواتب في الدوري الإسباني، سُجل لاعب الوسط المهاجم في النصف الأول من الموسم فقط.

ونجح النادي في تسجيل أولمو، بعدما أدت إصابات طويلة الأمد لإبعاد لاعبين بالفريق الأول عن التشكيلة لأشهر عدة، وهو ما سمح لبرشلونة بتخصيص جزء من رواتبهم لتسجيل أولمو (26 عاماً) والمهاجم باو فيكتور.

وواجهت جهود تمديد التسجيل عقبات متكررة، إذ رفضت رابطة الدوري الإسباني، وجهات قضائية عدة طلبات برشلونة.

وبينما يتغير وضع أولمو وفيكتور ليصبحا في موقف اللاعب الحر بعد الموعد النهائي، فإن برشلونة قد يستوفي الاشتراطات للتعاقد معهما قبل غلق نافذة الانتقالات في فبراير شباط.

لكن وفقاً لقواعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لا يمكن للاعب أن يوقع مع النادي نفسه مرتين في الموسم نفسه.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة يخطط لاستغلال بيع مقصورات كبار الشخصيات في استاد كامب نو، وهو ما قد يجلب له أكثر من 100 مليون يورو، لكنه سيحتاج موافقة رابطة الدوري الإسباني.

لكن رابطة الدوري الإسباني قالت إن برشلونة «لم يقدم أي بديل يسمح له، وفقاً لقواعد الرقابة الاقتصادية في الدوري الإسباني، بتسجيل أي لاعب، اعتباراً من الثاني من يناير».

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد، ويخوض مباراته المقبلة في دور 32 من كأس ملك إسبانيا، إذ يحل ضيفاً على فريق الدرجة الرابعة بارباسترو يوم السبت.