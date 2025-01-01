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الرياضة

قمة دوري السلة بين شباب الأهلي والشارقة

قمة دوري السلة بين شباب الأهلي والشارقة
1 يناير 2025 13:30

 
علي معالي (أبوظبي)

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يشهد دوري رجال السلة، قمة بين شباب الأهلي والشارقة، على صالة «الفرسان»، في الساعة السابعة مساء الخميس، ضمن «الجولة 12»، وفي التوقيت نفسه، يلعب الجزيرة مع الوحدة، والظفرة مع البطائح، والنصر مع الوصل.
وتأتي أهمية مباراة شباب الأهلي والشارقة، لأنها قمة حقيقية لقياس مستوى الفريقين هذا الموسم، والصدارة المشتركة بينهما في ترتيب البطولة، برصيد 19 نقطة لكل فريق، وبالتالي فإن فوز أي منهما على الآخر يمنحه الصدارة المنفردة، ويضم الفريقان مجموعة من المواهب المواطنين والمحترفين الأجانب، إضافة إلى جهازين فنيين على أعلى مستوى.
ويشهد الشارقة حالة استقرار فني مع المدرب المخضرم عبدالحميد إبراهيم، والذي يقدم مستويات متميزة في الموسم الحالي، وفي المقابل، فإن شباب الأهلي لديه مدرب يقود الفريق منذ فترة وجيزة، وهو الصربي ميودارج بيرسيك، والذي حل بديلاً للتونسي وليد زريدة، وتولى بعده المساعد سعيد عتيق، والذي أثبت كفاءة في المهمة المؤقتة، حتى تولي المدرب الصربي المهمة، ويملك بيرسيك قدرات عالية، ولديه مجموعة من اللاعبين أصحاب المواهب.
وتحمل مباراة النصر مع الوصل أهمية لـ «العميد»، الذي خسر مباريات عدة في الموسم جعلته يتراجع في الترتيب، وفي المقابل يريد أبناء زعبيل الصحوة من جديد، في ظل الخسائر التي تكبدها الفريق.
وتعد مباراة الجزيرة والوحدة «ديربياً» مهماً بين الفريقين، ويبحث «فخر أبوظبي» عن الفوز الأول مع المدرب محمد القدسي، في المقابل يخطط نضال بكري مدرب «العنابي» لاستمرار تقديم العروض الجيدة.
وينتظر أن تكون مباراة الظفرة والبطائح قوية بين فريقين يملكان طموحات كبيرة، خاصة أن كل منهما يقدم مستويات رائعة هذا الموسم.

دوري السلة
شباب الأهلي
الشارقة
الجزيرة
الوحدة
الظفرة
البطائح
النصر
الوصل
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