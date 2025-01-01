شمس عُمان لا تغيب عن نهائي كأس الخليج



سلطان آل علي (دبي)



تغلب منتخب عُمان على شقيقه السعودي 2-1، في نصف نهائي «خليجي 26» بالكويت، في مباراة «دراماتيكية» لـ «الأحمر» الذي لعب بـ10 لاعبين لمدة تتجاوز 70 دقيقة، ليتأهل بهذا الانتصار التاريخيّ إلى النهائي للمرة السادسة في تاريخه.

ويمثل عُمان حالة استثنائية في كأس الخليج، منذ بداية نظام المجموعتين عام 2004 «خليجي 17»، حيث تأهل إلى النهائي في 6 من أصل 10 نسخ، وهو صاحب الرقم الأعلى بين كل المنتخبات الخليجية، ويليه السعودية «4 نهائيات» وخسرها جميعها، فيما وصل منتخب الإمارات 3 مرات، مقابل مرتين لقطر والعراق، وانضم إليهما البحرين، وأخيراً الكويت «مرة واحدة»، بينما لم يصعد اليمن إلى المباراة الختامية للبطولة.

ويملك منتخب عُمان رقماً مميزاً بوصوله إلى النهائي في 3 نسخ متتالية في «خليجي 17 و18 و19»، وفشل خلال أول مرتين في معانقة اللقب، ولكن حصده في الثالثة على أرضه وبين جماهيره.

وفي النسخة الحالية، يصل «الأحمر» العُماني للمرة الثانية على التوالي بعد «خليجي 25» في العراق، وخسارة اللقب للمصلحة «أسود الرافدين»، ولا يوجد أي منتخب آخر استطاع الوصول إلى النهائي بشكل متتالٍ إلا السعودية في نسختي «خليجي 19 و20»، وخسر اللقبين آنذاك لمصلحة عُمان والكويت.