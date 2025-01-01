«القوة القاهرة» الفرصة الأخيرة لبرشلونة لقيد أولمو!



مراد المصري (أبوظبي)



أعلنت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة ما يزال يملك فرصة أخيرة لإعادة تسجيل لاعبيه داني أولمو وباو فيكتو، وذلك من خلال استناده على بند «القوة القاهرة» في الطلب الذي قدمه النادي إلى اتحاد الكرة الإسباني.

وبحسب الصحيفة يملك برشلونة 48 ساعة من أجل قيد اللاعبين، ولكنه بحاجة إلى إثبات أن تأخر وصول الأموال، وضمان الصفقة التي أبرمها مع إحدى الشركات القطرية لبيع مقاعد كبار الشخصيات في ملعب «كامب نو»، كان بسبب «القوة القاهرة».

وتشير المادة 130.2 من لائحة الاتحاد الإسباني إلى أن اللاعب لا يمكن تسجيله مرة أخرى مع نفس الفريق خلال نفس الموسم، إلا في حالة «القوة القاهرة».

ورغم التفاؤل من قبل برشلونة لإتمام هذه الخطوة بعدما تعثر إتمامها قبل منتصف ليلة أمس، والتأكيد على رغبة أولمو بالبقاء وعدم الرحيل، حيث تم تفعيل شرط جزائي تلقائي يجعل اللاعب حراً، فإن أكثر من نادٍ بدأ بالاستفسار عن وضعيته بهدف ضمه، ومنها أرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في إنجلترا، وبايرن ميونيخ في ألمانيا.