«الآسيوي» يكشف عن هوية وشعار جديدين



كوالالمبور (الاتحاد)



كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن هوية وشعار جديدين، إيذاناً ببدء عصر جديد عام 2025، ما يعكس التوجهات المستقبلية والتطور المستمر في معايير الاتحاد على مر السنوات القادمة.

ويمثل الإعلان أحدث تحوّل في شعار الاتحاد الآسيوي منذ أكثر من 23 عاماً، وهو ثاني تعديل في تاريخ العلامة التجارية منذ إطلاق الشعار الأول المشهور بتصميم «الدروع» عام 1954، والذي تم تحديثه عام 2001.

ويعد الشعار الجديد للاتحاد الآسيوي تجسيداً جريئاً لفكرة العلامة التجارية «ربط آسيا من خلال قوة كرة القدم»، وهو مستوحى من الروح الموحدة للعبة، ويعكس التصميم جوهر كرة القدم بصفتها وسيلة اتصال عالمية، ويظهر الاتحاد خيطاً ينسج القارة معاً.

ويتضمن التصميم شكلاً متميزاً يمثّل شريطاً ديناميكياً يترجم الحركات الانسيابية للاعبين في الملعب، ويتشكل ليكون حروف «AFC»، ما يوجد علامة بصرية لافتة ومتقنة تعبر عن هوية الاتحاد.

وتتميز الهوية الجديدة باستخدام مزيج نابض من الألوان الصلبة والتدرجات، مع لوحة ألوان محدثة تجمع بين درجات الأزرق العميق مع لمسات خفيفة من الأرجواني، وألوان الذهب والكتان والأزرق الفلوريسنت والأبيض النقي ألواناً أساسية.

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، أن الكشف عن الهوية والشعار الجديدين للاتحاد يعكس الالتزام برسم ملامح المستقبل للكرة الآسيوية. ومسايرة إيقاع تطورها المتنامي.

وأشار إلى أن الشعار الجديد يدشن حقبة جديدة في مسيرة الاتحاد الآسيوي، تتسم بالحداثة والتطور وتعزيز الارتباط بجيل الغد، من اللاعبين والمشجعين المتحمسين للعبة، في مختلف أنحاء القارة الآسيوية، كما يواكب يواكب المعايير المتميزة التي وضعها الاتحاد القاري، لتعزيز إسهاماته المتعددة في تطور أركان كرة القدم الآسيوية.

وأضاف: «يؤكد التغيير التزام الاتحاد الآسيوي، بالتواصل مع القارة الأكثر كثافة سكانية، وأكبر مجتمع كرة قدم في العالم، من خلال قوة اللعبة، كما تهدف الهوية الجديدة إلى بناء حضور حديث ومتطور يعزز ارتباط الاتحاد بجيل المستقبل من المشجعين المتحمسين، واللاعبين، وبقية أطراف اللعبة».