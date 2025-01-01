«السوبر الإيطالية» في ضيافة السعودية

الرياض (أ ف ب)



يواجه الإنتر «حامل اللقب»، أتالانتا متصدر الدوري، الخميس، في نصف نهائي النسخة السابعة والثلاثين من الكأس السوبر الإيطالية المقامة للمرة الخامسة في السعودية، فيما يلعب جاره ميلان أمام يوفنتوس الجمعة.

ويتواجه الفائزان في المباراة النهائية الاثنين المقبل في الرياض، علماً بأن العاصمة السعودية احتضنت المسابقة في 2019 و2022 و2023 «النسخة الأولى بمشاركة أربعة فرق»، فيما كانت جدة مسرحاً لنسخة العام 2018.

وتجمع المواجهة الأولى بين أفضل فريقين حتى الآن هذا الموسم في إيطاليا، إذ لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة في ترتيب الدوري الذي يتصدّره أتالانتا برصيد 41 نقطة «بفارق الأهداف عن نابولي بالرصيد عينه من النقاط» مقابل 40 نقطة للإنتر الثالث «يملك مباراة مؤجلة أمام فيورنتينا».

ويدخل الإنتر بطل الكأس السوبر ثماني مرات، بما فيها النسخ الثلاث الماضية، المواجهة بصفوف شبه مكتملة، وباستثناء إصابة المدافعين فرانتشيسكو أتشيربي والفرنسي بنجامان بافار، لا يُعاني غيابات مؤثرة.

ويعيش فريق المدرب سيموني إنزاجي فترة إيجابية للغاية، ومنذ خسارته محلياً في «ديربي ميلانو» أمام ميلان في 22 سبتمبر الماضي، خاض 18 مباراة في جميع المسابقات، فاز في 15 منها مقابل تعادلين وخسارة أمام بطل ألمانيا باير ليفركوزن 0-1 في دوري أبطال أوروبا.

ويُعوّل «النيراتسوري» على قوة منظومته الهجومية، حيث سجّل 54 هدفاً حتى الآن هذا الموسم، والأهم أن مكامن خطورتها متعددة، إذ شارك في التسجيل 18 لاعباً.

وتلقّى إنزاجي خبراً جيداً في الفوز الأخير على كالياري (3-0) في «الكالشيو»، تمثّل بعودة نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى هزّ الشباك بعد فترة صيام دامت سبع مباريات متتالية.

بدوره، لا يعيش أتالانتا فترة أقل بريقاً من منافسه، ومنذ سقوطه أمام كومو في المرحلة الخامسة من الدوري المحلي في 24 سبتمبر الماضي، خاض 19 مباراة في جميع المسابقات، فاز في 15 منها، مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة أمام ريال مدريد الإسباني 2 - 3 في دوري الأبطال.

كما حقق أتالانتا، قبل سقوطه في فخ التعادل أمام لاتسيو 1 - 1 في المرحلة الثامنة عشرة، سلسلة من 11 فوزاً توالياً، وبات أول فريق يحقق هذا الإنجاز منذ نابولي في موسم 2022 - 2023 الذي شهد تتويجه بلقبه الثالث في تاريخه.

ويحاول فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني فكّ العقدة أمام الإنتر، وآخر انتصار حققه على حسابه كان في 11 نوفمبر 2018 بنتيجة 4 - 1، ومنذ ذلك الوقت تواجه الفريقان 13 مرة، فاز الإنتر في ثمانٍ منها، بما في ذلك في آخر ست مواجهات، مقابل 5 تعادلات.